Boucle vélo Circuit des Gorges Bruniquel Penne Bruniquel Tarn-et-Garonne

Boucle vélo Circuit des Gorges Bruniquel Penne Bruniquel Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Boucle vélo Circuit des Gorges Bruniquel Penne

Boucle vélo Circuit des Gorges Bruniquel Penne Bruniquel 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle traverse des paysages de légendes, d’histoire et de fiction! Depuis la chênaie et le causse, les silhouettes majestueuses des châteaux offrent des vues romanesques et picturales sur les gorges de l’Aveyron.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English :

This loop crosses landscapes of legends, history and fiction! From the oak grove and the causse, the majestic silhouettes of the castles offer romantic and pictorial views of the Aveyron gorges.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt durch Landschaften voller Legenden, Geschichte und Fiktion! Von den Eichenwäldern und der Causse aus bieten die majestätischen Silhouetten der Schlösser einen romantischen und malerischen Blick auf die Schluchten des Aveyron.

Italiano :

Questo anello attraversa paesaggi di leggenda, storia e finzione! Dai querceti e dalle causse, le maestose sagome dei castelli offrono una vista romantica e pittorica sulle gole dell’Aveyron.

Español :

¡Este bucle atraviesa paisajes de leyendas, historia y ficción! Desde el robledal y la causse, las majestuosas siluetas de los castillos ofrecen unas vistas románticas y pictóricas de las gargantas del Aveyron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme