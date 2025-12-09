Circuit de Saint Maffre PR3 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Circuit de Saint Maffre PR3 Bruniquel

Circuit de Saint Maffre PR3 Bruniquel Parking face à l’église 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours de 10km au départ du hameau de Saint Maffre, qui vous emmène à travers prairies, causse et petits caminols, avec une vue imprenable sur le village médiéval de Bruniquel.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English :

A 10km route starting from the hamlet of Saint Maffre, taking you through meadows, causse and small caminols, with a breathtaking view of the medieval village of Bruniquel.

Deutsch :

Eine 10 km lange Strecke, die im Weiler Saint Maffre beginnt und Sie über Wiesen, Causse und kleine Caminols führt, mit einer atemberaubenden Aussicht auf das mittelalterliche Dorf Bruniquel.

Italiano :

Un percorso di 10 km che parte dalla frazione di Saint Maffre e si snoda tra prati, caverne e piccoli caminol, con una vista mozzafiato sul borgo medievale di Bruniquel.

Español :

Recorrido de 10 km que parte de la aldea de Saint Maffre, pasando por praderas, causse y pequeños caminols, con una vista impresionante del pueblo medieval de Bruniquel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme