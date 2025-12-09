Circuit de Saint Maffre PR3 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne
Circuit de Saint Maffre PR3 Bruniquel
Circuit de Saint Maffre PR3 Bruniquel Parking face à l’église 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie
Un parcours de 10km au départ du hameau de Saint Maffre, qui vous emmène à travers prairies, causse et petits caminols, avec une vue imprenable sur le village médiéval de Bruniquel.
http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84
English :
A 10km route starting from the hamlet of Saint Maffre, taking you through meadows, causse and small caminols, with a breathtaking view of the medieval village of Bruniquel.
Deutsch :
Eine 10 km lange Strecke, die im Weiler Saint Maffre beginnt und Sie über Wiesen, Causse und kleine Caminols führt, mit einer atemberaubenden Aussicht auf das mittelalterliche Dorf Bruniquel.
Italiano :
Un percorso di 10 km che parte dalla frazione di Saint Maffre e si snoda tra prati, caverne e piccoli caminol, con una vista mozzafiato sul borgo medievale di Bruniquel.
Español :
Recorrido de 10 km que parte de la aldea de Saint Maffre, pasando por praderas, causse y pequeños caminols, con una vista impresionante del pueblo medieval de Bruniquel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme