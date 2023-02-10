Circuit de Cabéou PR4 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Un très beau circuit qui nous emmène, le long du ruisseau Cabéou, dans des sous bois très frais ou règnent le buis, les mousses et les lichens.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of Cabéou

A very beautiful circuit which takes us, along the brook Cabéou, in very fresh underwoods where reign the boxwood, the mosses and the lichens.

Deutsch :

Ein sehr schöner Rundweg, der uns entlang des Baches Cabéou in einen sehr kühlen Unterwald führt, in dem Buchsbaum, Moose und Flechten herrschen.

Italiano :

Un bel sentiero che costeggia il torrente Cabéou attraverso un fresco sottobosco di bossi, muschi e licheni.

Español : Circuito de Cabéou

Un circuito muy bonito que nos lleva a lo largo del arroyo Cabéou, en un sotobosque muy fresco donde reinan el boj, los musgos y los líquenes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-10 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme