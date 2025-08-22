Circuit des sept perdrix PR8 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Circuit des sept perdrix PR8 Bruniquel

Circuit des sept perdrix PR8 Bruniquel
Rue de l'hôpital 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie

Un parcours superbe et varié qui relie deux très beaux villages médiévaux, Bruniquel et Montricoux.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/   +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of the seven partridges

A superb and varied course which links two very beautiful medieval villages, Bruniquel and Montricoux.

Deutsch :

Eine wunderschöne und abwechslungsreiche Strecke, die zwei sehr schöne mittelalterliche Dörfer, Bruniquel und Montricoux, miteinander verbindet.

Italiano :

Un percorso superbo e vario che collega due splendidi villaggi medievali, Bruniquel e Montricoux.

Español : Tour de las siete perdices

Una ruta magnífica y variada que une dos hermosos pueblos medievales, Bruniquel y Montricoux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme