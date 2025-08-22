Circuit des sept perdrix PR8 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne
Circuit des sept perdrix PR8 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit des sept perdrix PR8 Bruniquel
Circuit des sept perdrix PR8 Bruniquel Rue de l’hôpital 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Un parcours superbe et varié qui relie deux très beaux villages médiévaux, Bruniquel et Montricoux.
http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84
English : Circuit of the seven partridges
A superb and varied course which links two very beautiful medieval villages, Bruniquel and Montricoux.
Deutsch :
Eine wunderschöne und abwechslungsreiche Strecke, die zwei sehr schöne mittelalterliche Dörfer, Bruniquel und Montricoux, miteinander verbindet.
Italiano :
Un percorso superbo e vario che collega due splendidi villaggi medievali, Bruniquel e Montricoux.
Español : Tour de las siete perdices
Una ruta magnífica y variada que une dos hermosos pueblos medievales, Bruniquel y Montricoux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme