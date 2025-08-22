Circuit des Moulins PR5 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Circuit des Moulins PR5 Bruniquel

Circuit des Moulins PR5 Bruniquel 2 rue de la fraternité 82800 Bruniquel 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une balade qui permet de découvrir deux beaux villages médiévaux, Bruniquel et Montricoux, ainsi que le hameau de Saint-Maffre. Le début du parcours emprunte un chemin qui relie les deux villages par les berges de l’Aveyron, bordées de plusieurs moulins.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of the Mills PR5 Bruniquel

A walk that allows you to discover two beautiful medieval villages, Bruniquel and Montricoux, as well as the hamlet of Saint-Maffre. The beginning of the route follows a path that links the two villages by the banks of the Aveyron, bordered by several mills.

Deutsch :

Ein Spaziergang, bei dem Sie zwei schöne mittelalterliche Dörfer, Bruniquel und Montricoux, sowie den Weiler Saint-Maffre entdecken können. Der Anfang des Weges führt über einen Pfad, der die beiden Dörfer über die Ufer des Aveyron verbindet, die von mehreren Mühlen gesäumt werden.

Italiano :

Questa passeggiata tocca due splendidi villaggi medievali, Bruniquel e Montricoux, oltre al borgo di Saint-Maffre. L’itinerario inizia su un sentiero che collega i due villaggi lungo le rive dell’Aveyron, costeggiato da diversi mulini.

Español : Circuito del molino PR5 Bruniquel

Un paseo que permite descubrir dos hermosos pueblos medievales, Bruniquel y Montricoux, así como la aldea de Saint-Maffre. El inicio de la ruta sigue un camino que une los dos pueblos a orillas del Aveyron, bordeado por varios molinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-02 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme