Boucle vélo des Marais Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Boucle vélo des Marais

Boucle vélo des Marais 50190 Saint-Martin-d’Aubigny Manche Normandie

Durée : 143 Distance : 43000.0 Tarif :

Dénivelé cumulé positif 202 m Dénivelé cumulé négatif -202 m

Sur votre parcours

A Point de départ à l’étang des Sarcelles à Saint-Martin-d’Aubigny

Base de loisirs, restaurant

A voir étang des Sarcelles

B Raids

Terrain de pétanque à Gombert

A voir église Saint-Georges labellisée Patrimoine du XXe siècle pour son architecture typique Reconstruction

C Saint-Germain-sur-Sèves aire de jeux et tables de pique-nique près de la mairie

A voir stèle de Sèves Island au Gué de la Petite Eau

D Gonfreville

A voir le manoir (privé)

E Gorges épicerie, café

A voir église Notre-Dame; chapelle Sainte-Anne

F Sainteny

Boulangerie, café, épicerie et commerces

G Auxais

A voir château (privé), ruines de l’ancienne église, église de la Reconstruction

H Marchésieux

Boulangerie, médiathèque

A voir la Roselière des Rouges Pièces, peintures murales de l’église Saint-Manvieu, la Maison des Marais (à proximité du circuit) est une maison traditionnelle en terre crue

English : Boucle vélo des Marais

Cumulative positive elevation gain 202 m Cumulative negative elevation gain -202 m

On your route

A ? Starting point at the Sarcelles pond in Saint-Martin-d?Aubigny

Leisure center, restaurant

To see Sarcelles pond

B ? Raids

Petanque field in Gombert

To see Saint-Georges church, labelled as a 20th century heritage for its typical Reconstruction architecture

C ? Saint-Germain-sur-Sèves playground and picnic tables near the town hall

To see Sèves Island stele at the Gué de la Petite Eau

D ? Gonfreville

To see the manor (private)

E ? Gorges grocery store, café

To see Notre-Dame church; Sainte-Anne chapel

F ? Sainteny

Bakery, café, grocery store and shops

G ? Auxais

Sightseeing: castle (private), ruins of the old church, church of the Reconstruction

H ? Marchésieux

Bakery, media library

To see the Roselière des Rouges Pièces, mural paintings of the Saint-Manvieu church, the Maison des Marais (near the circuit) is a traditional house made of raw earth

Deutsch :

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 202 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -202 m

Auf Ihrer Strecke

A ? Startpunkt am Étang des Sarcelles in Saint-Martin-d?Aubigny

Freizeitanlage, Restaurant

Sehenswürdigkeiten: étang des Sarcelles

B ? Raids

Bouleplatz in Gombert

Sehenswert: Kirche Saint-Georges, die wegen ihrer typischen Rekonstruktionsarchitektur das Gütesiegel Patrimoine du XXe siècle (Kulturerbe des 20. Jahrhunderts) trägt

C ? Saint-Germain-sur-Sèves: Spielplatz und Picknicktische in der Nähe des Rathauses

Sehenswert: Stele de Sèves Island au Gué de la Petite Eau

D ? Gonfreville

Sehenswert: das Herrenhaus (privat)

E ? Gorges Lebensmittelgeschäft, Café

Sehenswert: Kirche Notre-Dame; Kapelle Sainte-Anne

F ? Sainteny

Bäckerei, Café, Lebensmittelgeschäft und Geschäfte

G ? Auxais

Sehenswürdigkeiten: Schloss (privat), Ruinen der alten Kirche, Kirche aus der Zeit des Wiederaufbaus

H ? Marchésieux

Bäckerei, Mediathek

Sehenswert: Roselière des Rouges Pièces, Wandmalereien in der Kirche Saint-Manvieu, das Maison des Marais (in der Nähe des Rundwegs) ist ein traditionelles Lehmhaus

Italiano :

Dislivello positivo cumulato: 202 m Dislivello negativo cumulato: -202 m

Sul vostro percorso

A ? Punto di partenza presso lo stagno di Sarcelles a Saint-Martin-d’Aubigny

Centro ricreativo, ristorante

Cosa vedere stagno delle Sarcelles

B ? Incursioni

Campo da bocce a Gombert

Da vedere: la chiesa di Saint-Georges, dichiarata patrimonio del XX secolo per la sua tipica architettura della Ricostruzione

C ? Saint-Germain-sur-Sèves: parco giochi e tavoli da picnic vicino al municipio

Da vedere: stele dell’isola di Sèves al Gué de la Petite Eau

D ? Gonfreville

Da vedere: il maniero (privato)

E ? Gorges negozio di alimentari, caffè

Da vedere: chiesa di Notre-Dame; cappella di Sainte-Anne

F ? Sainteny

Panificio, caffetteria, negozio di alimentari e negozi

G ? Auxais

Da vedere: castello (privato), rovine dell’antica chiesa, chiesa della Ricostruzione

H ? Marchésieux

Panificio, mediateca

Da vedere: la Roselière des Rouges Pièces, pitture murali nella chiesa di Saint-Manvieu, la Maison des Marais (vicino al circuito) è una casa tradizionale fatta di fango

Español :

Desnivel positivo acumulado: 202 m Desnivel negativo acumulado: -202 m

En su ruta

A ? Punto de partida en el estanque de Sarcelles en Saint-Martin-d’Aubigny

Centro de ocio, restaurante

Recorrido estanque des Sarcelles

B ? Raids

Campo de petanca de Gombert

Lugares de interés: iglesia Saint-Georges, declarada patrimonio del siglo XX por su arquitectura típica de la Reconstrucción

C ? Saint-Germain-sur-Sèves: parque infantil y mesas de picnic cerca del ayuntamiento

Para ver: estela de la isla de Sèves en la Gué de la Petite Eau

D ? Gonfreville

Para ver: la casa solariega (privada)

E ? Gorges tienda de comestibles, café

A visitar: iglesia Notre-Dame; capilla Sainte-Anne

F ? Sainteny

Panadería, cafetería, tienda de ultramarinos y comercios

G ? Auxais

Visitas: castillo (privado), ruinas de la antigua iglesia, iglesia de la Reconstrucción

H ? Marchésieux

Panadería, mediateca

Para ver: la Roselière des Rouges Pièces, pinturas murales en la iglesia de Saint-Manvieu, la Maison des Marais (cerca del circuito) es una casa tradicional hecha de barro

