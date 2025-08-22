Boucle vélo des Marais Saint-Martin-d’Aubigny Manche
Boucle vélo des Marais Saint-Martin-d’Aubigny Manche vendredi 1 mai 2026.
Boucle vélo des Marais
Boucle vélo des Marais 50190 Saint-Martin-d’Aubigny Manche Normandie
Durée : 143 Distance : 43000.0 Tarif :
Dénivelé cumulé positif 202 m Dénivelé cumulé négatif -202 m
Sur votre parcours
A Point de départ à l’étang des Sarcelles à Saint-Martin-d’Aubigny
Base de loisirs, restaurant
A voir étang des Sarcelles
B Raids
Terrain de pétanque à Gombert
A voir église Saint-Georges labellisée Patrimoine du XXe siècle pour son architecture typique Reconstruction
C Saint-Germain-sur-Sèves aire de jeux et tables de pique-nique près de la mairie
A voir stèle de Sèves Island au Gué de la Petite Eau
D Gonfreville
A voir le manoir (privé)
E Gorges épicerie, café
A voir église Notre-Dame; chapelle Sainte-Anne
F Sainteny
Boulangerie, café, épicerie et commerces
G Auxais
A voir château (privé), ruines de l’ancienne église, église de la Reconstruction
H Marchésieux
Boulangerie, médiathèque
A voir la Roselière des Rouges Pièces, peintures murales de l’église Saint-Manvieu, la Maison des Marais (à proximité du circuit) est une maison traditionnelle en terre crue
https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34
English : Boucle vélo des Marais
Cumulative positive elevation gain 202 m Cumulative negative elevation gain -202 m
On your route
A ? Starting point at the Sarcelles pond in Saint-Martin-d?Aubigny
Leisure center, restaurant
To see Sarcelles pond
B ? Raids
Petanque field in Gombert
To see Saint-Georges church, labelled as a 20th century heritage for its typical Reconstruction architecture
C ? Saint-Germain-sur-Sèves playground and picnic tables near the town hall
To see Sèves Island stele at the Gué de la Petite Eau
D ? Gonfreville
To see the manor (private)
E ? Gorges grocery store, café
To see Notre-Dame church; Sainte-Anne chapel
F ? Sainteny
Bakery, café, grocery store and shops
G ? Auxais
Sightseeing: castle (private), ruins of the old church, church of the Reconstruction
H ? Marchésieux
Bakery, media library
To see the Roselière des Rouges Pièces, mural paintings of the Saint-Manvieu church, the Maison des Marais (near the circuit) is a traditional house made of raw earth
Deutsch :
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 202 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -202 m
Auf Ihrer Strecke
A ? Startpunkt am Étang des Sarcelles in Saint-Martin-d?Aubigny
Freizeitanlage, Restaurant
Sehenswürdigkeiten: étang des Sarcelles
B ? Raids
Bouleplatz in Gombert
Sehenswert: Kirche Saint-Georges, die wegen ihrer typischen Rekonstruktionsarchitektur das Gütesiegel Patrimoine du XXe siècle (Kulturerbe des 20. Jahrhunderts) trägt
C ? Saint-Germain-sur-Sèves: Spielplatz und Picknicktische in der Nähe des Rathauses
Sehenswert: Stele de Sèves Island au Gué de la Petite Eau
D ? Gonfreville
Sehenswert: das Herrenhaus (privat)
E ? Gorges Lebensmittelgeschäft, Café
Sehenswert: Kirche Notre-Dame; Kapelle Sainte-Anne
F ? Sainteny
Bäckerei, Café, Lebensmittelgeschäft und Geschäfte
G ? Auxais
Sehenswürdigkeiten: Schloss (privat), Ruinen der alten Kirche, Kirche aus der Zeit des Wiederaufbaus
H ? Marchésieux
Bäckerei, Mediathek
Sehenswert: Roselière des Rouges Pièces, Wandmalereien in der Kirche Saint-Manvieu, das Maison des Marais (in der Nähe des Rundwegs) ist ein traditionelles Lehmhaus
Italiano :
Dislivello positivo cumulato: 202 m Dislivello negativo cumulato: -202 m
Sul vostro percorso
A ? Punto di partenza presso lo stagno di Sarcelles a Saint-Martin-d’Aubigny
Centro ricreativo, ristorante
Cosa vedere stagno delle Sarcelles
B ? Incursioni
Campo da bocce a Gombert
Da vedere: la chiesa di Saint-Georges, dichiarata patrimonio del XX secolo per la sua tipica architettura della Ricostruzione
C ? Saint-Germain-sur-Sèves: parco giochi e tavoli da picnic vicino al municipio
Da vedere: stele dell’isola di Sèves al Gué de la Petite Eau
D ? Gonfreville
Da vedere: il maniero (privato)
E ? Gorges negozio di alimentari, caffè
Da vedere: chiesa di Notre-Dame; cappella di Sainte-Anne
F ? Sainteny
Panificio, caffetteria, negozio di alimentari e negozi
G ? Auxais
Da vedere: castello (privato), rovine dell’antica chiesa, chiesa della Ricostruzione
H ? Marchésieux
Panificio, mediateca
Da vedere: la Roselière des Rouges Pièces, pitture murali nella chiesa di Saint-Manvieu, la Maison des Marais (vicino al circuito) è una casa tradizionale fatta di fango
Español :
Desnivel positivo acumulado: 202 m Desnivel negativo acumulado: -202 m
En su ruta
A ? Punto de partida en el estanque de Sarcelles en Saint-Martin-d’Aubigny
Centro de ocio, restaurante
Recorrido estanque des Sarcelles
B ? Raids
Campo de petanca de Gombert
Lugares de interés: iglesia Saint-Georges, declarada patrimonio del siglo XX por su arquitectura típica de la Reconstrucción
C ? Saint-Germain-sur-Sèves: parque infantil y mesas de picnic cerca del ayuntamiento
Para ver: estela de la isla de Sèves en la Gué de la Petite Eau
D ? Gonfreville
Para ver: la casa solariega (privada)
E ? Gorges tienda de comestibles, café
A visitar: iglesia Notre-Dame; capilla Sainte-Anne
F ? Sainteny
Panadería, cafetería, tienda de ultramarinos y comercios
G ? Auxais
Visitas: castillo (privado), ruinas de la antigua iglesia, iglesia de la Reconstrucción
H ? Marchésieux
Panadería, mediateca
Para ver: la Roselière des Rouges Pièces, pinturas murales en la iglesia de Saint-Manvieu, la Maison des Marais (cerca del circuito) es una casa tradicional hecha de barro
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme