Boucle vélo des Traditions Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Boucle vélo des Traditions

Boucle vélo des Traditions 50190 Saint-Martin-d’Aubigny Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 27000.0 Tarif :

Dénivelé cumulé positif 184 m Dénivelé cumulé négatif -184 m

Sur votre parcours

A Point de départ à l’étang des Sarcelles à Saint-Martin-d’Aubigny

Base de loisirs, restaurant

A voir étang des Sarcelles

B Saint-Martin-d’Aubigny

Epicerie, restaurant, camping labellisé accueil vélo

A voir Maison de la brique, chapelle Saint-Christophe

C Feugères

Café, épicerie, tabac, presse

A voir pressoir, chapelle Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert

D Marchésieux

Boulangerie, médiathèque

A voir Maison des marais, église Saint-Manvieu

https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34

English : Boucle vélo des Traditions

Cumulative positive elevation gain 184 m Cumulative negative elevation gain -184 m

On your route

A ? Starting point at the Sarcelles pond in Saint-Martin-d?Aubigny

Leisure center, restaurant

To see Sarcelles pond

B ? Saint-Martin-d?Aubigny

Grocery store, restaurant, campsite with a bicycle reception label

To see House of the brick, Saint-Christophe chapel

C ? Feugères

Café, grocery store, tobacco shop, press

To see: wine press, Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert chapel

D ? Marchésieux

Bakery, media library

To see House of the marshes, Saint-Manvieu church

Deutsch :

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 184 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -184 m

Auf Ihrer Strecke

A ? Startpunkt am Étang des Sarcelles in Saint-Martin-d?Aubigny

Freizeitanlage, Restaurant

Sehenswürdigkeiten: étang des Sarcelles

B ? Saint-Martin-d’Aubigny

Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Campingplatz mit dem Gütesiegel Accueil vélo

Zu sehen: Maison de la brique (Haus des Backsteins), Kapelle Saint-Christophe

C ? Feugères

Café, Lebensmittelgeschäft, Tabakladen, Presse

Sehenswert: Weinpresse, Kapelle Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert

D ? Marchésieux

Bäckerei, Mediathek

Zu sehen: Maison des marais (Haus der Sümpfe), Kirche Saint-Manvieu

Italiano :

Dislivello positivo cumulativo: 184 m Dislivello negativo cumulativo: -184 m

Sul vostro percorso

A ? Punto di partenza allo stagno di Sarcelles a Saint-Martin-d’Aubigny

Centro ricreativo, ristorante

Cosa vedere stagno delle Sarcelles

B ? Saint-Martin-d’Aubigny

Negozio di alimentari, ristorante, campeggio con marchio di accoglienza per le biciclette

Da vedere Casa in mattoni, cappella di Saint-Christophe

C ? Feugères

Caffetteria, negozio di alimentari, tabaccheria, pressa

Da vedere: torchio, cappella Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert

D ? Marchésieux

Panificio, mediateca

Da vedere: Casa delle paludi, chiesa di Saint-Manvieu

Español :

Desnivel positivo acumulado: 184 m Desnivel negativo acumulado: -184 m

En su ruta

A ? Punto de partida en el estanque de Sarcelles en Saint-Martin-d’Aubigny

Centro de ocio, restaurante

Recorrido estanque des Sarcelles

B ? Saint-Martin-d’Aubigny

Tienda de comestibles, restaurante, camping con etiqueta de recepción de bicicletas

Para ver Casa de ladrillo, capilla Saint-Christophe

C ? Feugères

Cafetería, tienda de ultramarinos, estanco, prensa

Para ver: lagar, capilla Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert

D ? Marchésieux

Panadería, mediateca

Para ver Casa de las marismas, iglesia de Saint-Manvieu

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme