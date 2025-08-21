Boucle vélo des Traditions Saint-Martin-d’Aubigny Manche
Durée : 90 Distance : 27000.0 Tarif :
Dénivelé cumulé positif 184 m Dénivelé cumulé négatif -184 m
Sur votre parcours
A Point de départ à l’étang des Sarcelles à Saint-Martin-d’Aubigny
Base de loisirs, restaurant
A voir étang des Sarcelles
B Saint-Martin-d’Aubigny
Epicerie, restaurant, camping labellisé accueil vélo
A voir Maison de la brique, chapelle Saint-Christophe
C Feugères
Café, épicerie, tabac, presse
A voir pressoir, chapelle Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert
D Marchésieux
Boulangerie, médiathèque
A voir Maison des marais, église Saint-Manvieu
https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34
English : Boucle vélo des Traditions
Cumulative positive elevation gain 184 m Cumulative negative elevation gain -184 m
On your route
A ? Starting point at the Sarcelles pond in Saint-Martin-d?Aubigny
Leisure center, restaurant
To see Sarcelles pond
B ? Saint-Martin-d?Aubigny
Grocery store, restaurant, campsite with a bicycle reception label
To see House of the brick, Saint-Christophe chapel
C ? Feugères
Café, grocery store, tobacco shop, press
To see: wine press, Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert chapel
D ? Marchésieux
Bakery, media library
To see House of the marshes, Saint-Manvieu church
Deutsch :
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 184 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -184 m
Auf Ihrer Strecke
A ? Startpunkt am Étang des Sarcelles in Saint-Martin-d?Aubigny
Freizeitanlage, Restaurant
Sehenswürdigkeiten: étang des Sarcelles
B ? Saint-Martin-d’Aubigny
Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Campingplatz mit dem Gütesiegel Accueil vélo
Zu sehen: Maison de la brique (Haus des Backsteins), Kapelle Saint-Christophe
C ? Feugères
Café, Lebensmittelgeschäft, Tabakladen, Presse
Sehenswert: Weinpresse, Kapelle Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert
D ? Marchésieux
Bäckerei, Mediathek
Zu sehen: Maison des marais (Haus der Sümpfe), Kirche Saint-Manvieu
Italiano :
Dislivello positivo cumulativo: 184 m Dislivello negativo cumulativo: -184 m
Sul vostro percorso
A ? Punto di partenza allo stagno di Sarcelles a Saint-Martin-d’Aubigny
Centro ricreativo, ristorante
Cosa vedere stagno delle Sarcelles
B ? Saint-Martin-d’Aubigny
Negozio di alimentari, ristorante, campeggio con marchio di accoglienza per le biciclette
Da vedere Casa in mattoni, cappella di Saint-Christophe
C ? Feugères
Caffetteria, negozio di alimentari, tabaccheria, pressa
Da vedere: torchio, cappella Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert
D ? Marchésieux
Panificio, mediateca
Da vedere: Casa delle paludi, chiesa di Saint-Manvieu
Español :
Desnivel positivo acumulado: 184 m Desnivel negativo acumulado: -184 m
En su ruta
A ? Punto de partida en el estanque de Sarcelles en Saint-Martin-d’Aubigny
Centro de ocio, restaurante
Recorrido estanque des Sarcelles
B ? Saint-Martin-d’Aubigny
Tienda de comestibles, restaurante, camping con etiqueta de recepción de bicicletas
Para ver Casa de ladrillo, capilla Saint-Christophe
C ? Feugères
Cafetería, tienda de ultramarinos, estanco, prensa
Para ver: lagar, capilla Notre-Dame-de-l’Huis-Ouvert
D ? Marchésieux
Panadería, mediateca
Para ver Casa de las marismas, iglesia de Saint-Manvieu
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme