Le circuit des sarcelles VTT Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Le circuit des sarcelles VTT

Le circuit des sarcelles VTT 50190 Saint-Martin-d’Aubigny Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 18000.0 Tarif :

Depuis l’étang des Sarcelles, aménagé d’une aire de pique-nique, d’aires de jeux et d’un parcours de santé, ce circuit vous mène à la découverte des paysages de marais, riche d’une flore et d’une faune abondante. Passé Feugères avec son pressoir à pommes sur la place centrale du village, le marais Saint-Clair vous offre l’opportunité d’observer une multitude d’oiseaux et de plantes, notamment l’iris. Facile, le parcours peut être humide et se pratique de préférence d’avril à octobre.

English : Le circuit des sarcelles VTT

From the pond of Sarcelles, equipped with a picnic area, playgrounds and a fitness trail, this circuit leads you to discover the marsh landscapes, rich in flora and fauna. Past Feugères with its apple press in the central village square, the Saint-Clair marsh offers you the opportunity to observe a multitude of birds and plants, notably the iris. Easy, the route can be wet and is best done from April to October.

Deutsch :

Vom Étang des Sarcelles aus, der mit einem Picknickplatz, Spielplätzen und einem Fitnessparcours ausgestattet ist, führt Sie dieser Rundweg zur Entdeckung der Sumpflandschaft, die reich an Flora und Fauna ist. Vorbei an Feugères mit seiner Apfelpresse auf dem zentralen Dorfplatz bietet Ihnen der Sumpf Saint-Clair die Möglichkeit, eine Vielzahl von Vögeln und Pflanzen, insbesondere die Schwertlilie, zu beobachten. Der Weg ist einfach, kann feucht sein und sollte am besten von April bis Oktober begangen werden.

Italiano :

Dall’Etang des Sarcelles, con la sua area pic-nic, i parchi giochi e il percorso fitness, questo itinerario vi porta a scoprire il paesaggio palustre, ricco di flora e fauna. Dopo Feugères, con il suo torchio per le mele nella piazza centrale del villaggio, le paludi di Saint-Clair offrono l’opportunità di osservare una moltitudine di uccelli e piante, in particolare l’iris. La passeggiata è facile, ma può essere bagnata e si consiglia di farla da aprile a ottobre.

Español :

Desde el Etang des Sarcelles, con su zona de picnic, sus áreas de juego y su pista de fitness, esta ruta le lleva a descubrir el paisaje de la marisma, rico en flora y fauna. Pasado Feugères, con su prensa de manzanas en la plaza central del pueblo, las marismas de Saint-Clair le ofrecen la oportunidad de observar una multitud de aves y plantas, especialmente el lirio. La caminata es fácil pero puede ser húmeda y es mejor hacerla de abril a octubre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme