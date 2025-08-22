Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois Montsenelle Manche

Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois

Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois 50250 Montsenelle Manche Normandie

Durée : 84 Distance : 25000.0 Tarif :

Dénivelé cumulé positif 120 m Dénivelé cumulé négatif -120 m

Sur votre parcours

A Saint-Jores (Montsenelle)

Brocanteur

A voir église Saint-Georges

B Baupte

Boulangerie, épicerie, aire de pique-nique

A voir marais du Bauptois et tourbière

C Appeville

A voir église classée aux Monuments Historiques

D Houtteville

E Beuzeville-la-Bastille

A voir château de Plain Marais (privé)

F Cretteville

A voir château de Franquetot (privé)

G Coigny

A voir église Saint-Pierre et Saint-Paul et tombeaux des seigneurs de Coigny

https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34

English : Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois

Cumulative positive elevation gain 120 m Cumulative negative elevation gain -120 m

On your route

A ? Saint-Jores (Montsenelle)

Brocante

To see Saint-Georges church

B ? Baupte

Bakery, grocery store, picnic area

To see Bauptois marsh and peat bog

C ? Appeville

To see church classified as a historical monument

D ? Houtteville

E ? Beuzeville-la-Bastille

To see castle of Plain Marais (private)

F ? Cretteville

To see castle of Franquetot (private)

G ? Coigny

To see Saint-Pierre and Saint-Paul church and tombs of the lords of Coigny

Deutsch :

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 120 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -120 m

Auf Ihrer Strecke

A ? Saint-Jores (Montsenelle)

Trödelhändler

Sehenswürdigkeiten: Kirche Saint-Georges

B ? Baupte

Bäckerei, Lebensmittelgeschäft, Picknickplatz

Sehenswertes: marais du Bauptois und Torfmoor

C ? Appeville

Sehenswert: Kirche, die unter Denkmalschutz steht

D ? Houtteville

E ? Beuzeville-la-Bastille

Sehenswertes: Château de Plain Marais (privat)

F ? Cretteville

Zu sehen: Schloss Franquetot (privat)

G ? Coigny

Sehenswert: Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul und Grabstätten der Herren von Coigny

Italiano :

Dislivello positivo cumulativo: 120 m Dislivello negativo cumulativo: -120 m

Sul vostro percorso

A ? Saint-Jores (Montsenelle)

Brocante

Cosa vedere Chiesa di Saint-Georges

B ? Baupte

Panetteria, negozio di alimentari, area picnic

Da vedere: Palude e torbiera di Bauptois

C ? Appeville

Da vedere: chiesa classificata come monumento storico

D ? Houtteville

E ? Beuzeville-la-Bastille

Da vedere Castello del Plain Marais (privato)

F ? Cretteville

Da vedere: Castello di Franquetot (privato)

G ? Coigny

Da vedere: chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul e tombe dei signori di Coigny

Español :

Desnivel positivo acumulado: 120 m Desnivel negativo acumulado: -120 m

En su ruta

A ? Saint-Jores (Montsenelle)

Brocante

Recorrido Iglesia Saint-Georges

B ? Baupte

Panadería, tienda de comestibles, merendero

Recorrido Marisma y turbera de Bauptois

C ? Appeville

A visitar: iglesia clasificada Monumento Histórico

D ? Houtteville

E ? Beuzeville-la-Bastille

Para ver Castillo de Plain Marais (privado)

F ? Cretteville

Para ver Castillo de Franquetot (privado)

G ? Coigny

A visitar: iglesia Saint-Pierre y Saint-Paul y tumbas de los señores de Coigny

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme