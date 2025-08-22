Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois Montsenelle Manche
Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois
Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois 50250 Montsenelle Manche Normandie
Durée : 84 Distance : 25000.0 Tarif :
Dénivelé cumulé positif 120 m Dénivelé cumulé négatif -120 m
Sur votre parcours
A Saint-Jores (Montsenelle)
Brocanteur
A voir église Saint-Georges
B Baupte
Boulangerie, épicerie, aire de pique-nique
A voir marais du Bauptois et tourbière
C Appeville
A voir église classée aux Monuments Historiques
D Houtteville
E Beuzeville-la-Bastille
A voir château de Plain Marais (privé)
F Cretteville
A voir château de Franquetot (privé)
G Coigny
A voir église Saint-Pierre et Saint-Paul et tombeaux des seigneurs de Coigny
https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34
English : Boucle vélo Les Promontoirs du Bauptois
Cumulative positive elevation gain 120 m Cumulative negative elevation gain -120 m
On your route
A ? Saint-Jores (Montsenelle)
Brocante
To see Saint-Georges church
B ? Baupte
Bakery, grocery store, picnic area
To see Bauptois marsh and peat bog
C ? Appeville
To see church classified as a historical monument
D ? Houtteville
E ? Beuzeville-la-Bastille
To see castle of Plain Marais (private)
F ? Cretteville
To see castle of Franquetot (private)
G ? Coigny
To see Saint-Pierre and Saint-Paul church and tombs of the lords of Coigny
Deutsch :
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 120 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -120 m
Auf Ihrer Strecke
A ? Saint-Jores (Montsenelle)
Trödelhändler
Sehenswürdigkeiten: Kirche Saint-Georges
B ? Baupte
Bäckerei, Lebensmittelgeschäft, Picknickplatz
Sehenswertes: marais du Bauptois und Torfmoor
C ? Appeville
Sehenswert: Kirche, die unter Denkmalschutz steht
D ? Houtteville
E ? Beuzeville-la-Bastille
Sehenswertes: Château de Plain Marais (privat)
F ? Cretteville
Zu sehen: Schloss Franquetot (privat)
G ? Coigny
Sehenswert: Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul und Grabstätten der Herren von Coigny
Italiano :
Dislivello positivo cumulativo: 120 m Dislivello negativo cumulativo: -120 m
Sul vostro percorso
A ? Saint-Jores (Montsenelle)
Brocante
Cosa vedere Chiesa di Saint-Georges
B ? Baupte
Panetteria, negozio di alimentari, area picnic
Da vedere: Palude e torbiera di Bauptois
C ? Appeville
Da vedere: chiesa classificata come monumento storico
D ? Houtteville
E ? Beuzeville-la-Bastille
Da vedere Castello del Plain Marais (privato)
F ? Cretteville
Da vedere: Castello di Franquetot (privato)
G ? Coigny
Da vedere: chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul e tombe dei signori di Coigny
Español :
Desnivel positivo acumulado: 120 m Desnivel negativo acumulado: -120 m
En su ruta
A ? Saint-Jores (Montsenelle)
Brocante
Recorrido Iglesia Saint-Georges
B ? Baupte
Panadería, tienda de comestibles, merendero
Recorrido Marisma y turbera de Bauptois
C ? Appeville
A visitar: iglesia clasificada Monumento Histórico
D ? Houtteville
E ? Beuzeville-la-Bastille
Para ver Castillo de Plain Marais (privado)
F ? Cretteville
Para ver Castillo de Franquetot (privado)
G ? Coigny
A visitar: iglesia Saint-Pierre y Saint-Paul y tumbas de los señores de Coigny
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme