Le mont Castre Sentier de découverte Montsenelle Manche

Le mont Castre Sentier de découverte Lithaire 50250 Montsenelle Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 2000.0 Tarif :

Arpentez le mont pour profiter de la vue sur le plan d’eau situé au coeur d’un paysage boisé. Découvrez ce site chargé d’histoire à travers plusieurs vestiges de l’époque néolithique, gallo-romaine et médiévale.

English : Le mont Castre Sentier de découverte

Stroll up the mountain to enjoy the view of the lake located in the heart of a wooded landscape. Discover this site full of history through several vestiges of the Neolithic, Gallo-Roman and medieval periods.

Deutsch :

Begehen Sie den Berg und genießen Sie die Aussicht auf den Wasserspiegel, der sich inmitten einer bewaldeten Landschaft befindet. Entdecken Sie diesen geschichtsträchtigen Ort anhand mehrerer Überreste aus der Jungsteinzeit, der gallo-römischen Epoche und dem Mittelalter.

Italiano :

Passeggiate sulla collina per godervi la vista del lago nel cuore di un paesaggio boscoso. Scoprite questo sito ricco di storia attraverso numerosi resti del periodo neolitico, gallo-romano e medievale.

Español :

Suba la colina para disfrutar de la vista del lago en el corazón de un paisaje arbolado. Descubra este yacimiento cargado de historia a través de varios restos del neolítico, galorromanos y medievales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme