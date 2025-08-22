Les vieilles pierres du mont Castre Randonnée Montsenelle Manche

Les vieilles pierres du mont Castre Randonnée

Les vieilles pierres du mont Castre Randonnée Lithaire 50250 Montsenelle Manche Normandie

Durée : 135 Distance : 7000.0 Tarif :

Prenez de la hauteur et voyagez à travers les siècles. Cette ancienne carrière de pierres, aménagée en étang, offre une balade agréable au cœur du bocage. Vous passerez sur les anciennes voies de chemin de fer, les voies vertes. Vous passerez également sur l’ancien chemin qu’empruntaient les wagonnets qui apportaient les pierres à la gare de Lithaire pour rejoindre Paris et ses grands travaux. Autour de l’étang, vous verrez l’ancien château, la vieille église et les restes d’une allée néolithique. Ne manquez pas la vue à 180° sur les alentours.

English : Les vieilles pierres du mont Castre Randonnée

Take a trip down memory lane. This former stone quarry, now a pond, offers a pleasant walk in the heart of the bocage. You’ll pass along the old railway tracks, the voies vertes. You’ll also pass along the old track used by the waggons that brought the stones to the Lithaire station on their way to Paris and its major works. Around the pond, you’ll see the old castle, the old church and the remains of a Neolithic alley. Don’t miss the 180° view of the surrounding area.

Deutsch :

Steigen Sie in die Höhe und reisen Sie durch die Jahrhunderte. Dieser ehemalige Steinbruch, der zu einem Teich umgestaltet wurde, bietet einen angenehmen Spaziergang im Herzen der Bocage. Sie werden über die alten Eisenbahnstrecken, die sogenannten voies vertes , geführt. Sie kommen auch auf dem alten Weg vorbei, den die Loren nahmen, die die Steine zum Bahnhof von Lithaire brachten, um von dort aus nach Paris und zu den großen Bauvorhaben zu gelangen. Rund um den Teich sehen Sie das alte Schloss, die alte Kirche und die Überreste einer neolithischen Allee. Verpassen Sie nicht die 180°-Aussicht auf die Umgebung.

Italiano :

Un viaggio nella memoria. L’ex cava di pietra, oggi stagno, offre una piacevole passeggiata nel cuore della campagna del bocage. Passerete lungo i vecchi binari della ferrovia, le voies vertes. Si costeggia anche il vecchio tracciato utilizzato dai carri che portavano le pietre alla stazione di Lithaire, diretti a Parigi e alle sue grandi opere. Intorno allo stagno, vedrete l’antico castello, la vecchia chiesa e i resti di un vicolo neolitico. Da non perdere la vista a 180° sui dintorni.

Español :

Un viaje al pasado. Esta antigua cantera de piedra, hoy convertida en estanque, ofrece un agradable paseo en plena campiña del bocage. Pasará por las antiguas vías del tren, las voies vertes. También pasará por la antigua vía utilizada por los vagones que traían las piedras a la estación de Lithaire, camino de París y sus grandes obras. Alrededor del estanque, verá el antiguo castillo, la antigua iglesia y los restos de una callejuela neolítica. No se pierda la vista de 180° de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Normandie Tourisme