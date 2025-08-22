Boucle VTC Coteaux de l’Estuaire de la Gironde Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Boucle VTC Coteaux de l’Estuaire de la Gironde

Boucle VTC Coteaux de l’Estuaire de la Gironde 6 rue de l’Église (départ) 17120 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours plutôt sportif par ses côtes (à moins de posséder un vélo électrique !), vous emmène à travers le terroir de la région le caviar, les vignobles, les agneaux de l’estuaire…

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/fdf1fa4b-8721-4b87-8ff6-e79864e4f6d2/balade-ndeg7-vtc-coteaux-de-l-estuaire-de-la-gironde +33 5 46 08 21 00

English :

This rather challenging route (unless you have an electric bike!) takes you through the region’s terroir: caviar, vineyards, estuary lamb…

Deutsch :

Diese aufgrund ihrer Steigungen eher sportliche Strecke (es sei denn, Sie besitzen ein Elektrofahrrad!) führt Sie durch das Terroir der Region: Kaviar, Weinberge, Lammfleisch aus der Mündung…

Italiano :

Questo percorso piuttosto impegnativo (a meno che non abbiate una bici elettrica!) vi porta attraverso il terroir della regione: caviale, vigneti, agnello dell’estuario…

Español :

Esta ruta bastante exigente (¡a menos que tenga una bicicleta eléctrica!) le llevará por el terruño de la región: caviar, viñedos, cordero de la ría…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme