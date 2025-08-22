PR N°4 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

vendredi 1 mai 2026.

PR N°4 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Rue du Clocher (départ) 17120 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de la balade à l’église de Chenac, beau point de vue sur l’estuaire et le petit port de Saint-Seuret-d’Uzet.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/a6d78263-5d73-4ea2-9465-ae6967cd770b/pr4-coteaux-et-vallees   +33 5 46 08 21 00

English :

The walk starts at Chenac church, with a fine view over the estuary and the little port of Saint-Seuret-d’Uzet.

Deutsch :

Am Anfang der Wanderung an der Kirche von Chenac, schöner Aussichtspunkt auf die Flussmündung und den kleinen Hafen von Saint-Seuret-d’Uzet.

Italiano :

La passeggiata inizia dalla chiesa di Chenac, con una bella vista sull’estuario e sul porticciolo di Saint-Seuret-d’Uzet.

Español :

El paseo comienza en la iglesia de Chenac, con una hermosa vista sobre el estuario y el pequeño puerto de Saint-Seuret-d’Uzet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme