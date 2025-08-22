PR N°4 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime
PR N°4 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
PR N°4 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
PR N°4 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Rue du Clocher (départ) 17120 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de la balade à l’église de Chenac, beau point de vue sur l’estuaire et le petit port de Saint-Seuret-d’Uzet.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/a6d78263-5d73-4ea2-9465-ae6967cd770b/pr4-coteaux-et-vallees +33 5 46 08 21 00
English :
The walk starts at Chenac church, with a fine view over the estuary and the little port of Saint-Seuret-d’Uzet.
Deutsch :
Am Anfang der Wanderung an der Kirche von Chenac, schöner Aussichtspunkt auf die Flussmündung und den kleinen Hafen von Saint-Seuret-d’Uzet.
Italiano :
La passeggiata inizia dalla chiesa di Chenac, con una bella vista sull’estuario e sul porticciolo di Saint-Seuret-d’Uzet.
Español :
El paseo comienza en la iglesia de Chenac, con una hermosa vista sobre el estuario y el pequeño puerto de Saint-Seuret-d’Uzet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme