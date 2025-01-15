Circuit VTT N°6 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Au départ du port de Chenac, ce parcours au relief bien marqué vous emmène sur les chemins de campagne Saintongeaise.

Departing from the port of Chenac, this well-marked route takes you along the paths of the Saintonge countryside.

Vom Hafen von Chenac aus führt Sie diese Strecke mit ihrem ausgeprägten Relief über die Landwege der Saintongeaise.

Partendo dal porto di Chenac, questo itinerario si snoda attraverso la campagna ondulata della regione di Saintonge.

Partiendo del puerto de Chenac, esta ruta le llevará a través de las onduladas campiñas de la región de Saintonge.

