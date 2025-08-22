Boucle VTC La Boucle de Meschers-sur-Gironde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Boucle VTC La Boucle de Meschers-sur-Gironde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Boucle VTC La Boucle de Meschers-sur-Gironde
Boucle VTC La Boucle de Meschers-sur-Gironde Impasse des Carrelets (départ) 17132 Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Remontez le temps et découvrez le patrimoine de notre territoire et ses joyaux d’art roman sur une des anciennes routes de Saint-Jacques de Compostelle.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/d3ea7406-302e-4cf5-965a-0acdae7decce/balade-ndeg6-vtc-entre-meschers-et-cozes +33 5 46 08 21 00
English :
Step back in time and discover our region’s heritage and Romanesque art treasures on one of the ancient routes to Santiago de Compostela.
Deutsch :
Drehen Sie die Zeit zurück und entdecken Sie das Erbe unserer Region und ihre Juwelen der romanischen Kunst auf einer der alten Routen nach Santiago de Compostela.
Italiano :
Tornate indietro nel tempo e scoprite il patrimonio della nostra regione e i suoi gioielli romanici su uno degli antichi percorsi per Santiago de Compostela.
Español :
Retroceda en el tiempo y descubra el patrimonio de nuestra región y sus joyas románicas en una de las antiguas rutas a Santiago de Compostela.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme