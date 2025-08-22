Boucle VTC Ports d’estuaire et côteaux viticoles par Meschers-sur-Gironde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Boucle VTC Ports d’estuaire et côteaux viticoles par Meschers-sur-Gironde
Cette balade est un bon moyen d’allier le sport (quelques côtes), le patrimoine architectural et environnemental mais aussi de déguster de bons produits locaux.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/b28d64d3-8b8e-4cc4-bf30-2fd460554091/balade-n10-vtc-ports-destuaire-et-coteaux-viticoles-par-meschers-sur-gironde +33 5 46 08 21 00
English :
This ride is a good way to combine sport (a few climbs), architectural and environmental heritage, as well as tasting good local produce.
Deutsch :
Diese Wanderung ist eine gute Möglichkeit, Sport (einige Steigungen), das architektonische Erbe und die Umwelt zu verbinden, aber auch gute lokale Produkte zu probieren.
Italiano :
Questa passeggiata è un buon modo per combinare lo sport (alcune salite) con il patrimonio architettonico e ambientale, oltre a degustare buoni prodotti locali.
Español :
Este paseo es una buena manera de combinar el deporte (algunas subidas) con el patrimonio arquitectónico y medioambiental, además de degustar buenos productos locales.
