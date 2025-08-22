Boucle VTC Ports d’estuaire et côteaux viticoles par Meschers-sur-Gironde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Boucle VTC Ports d’estuaire et côteaux viticoles par Meschers-sur-Gironde

Cette balade est un bon moyen d’allier le sport (quelques côtes), le patrimoine architectural et environnemental mais aussi de déguster de bons produits locaux.

This ride is a good way to combine sport (a few climbs), architectural and environmental heritage, as well as tasting good local produce.

Diese Wanderung ist eine gute Möglichkeit, Sport (einige Steigungen), das architektonische Erbe und die Umwelt zu verbinden, aber auch gute lokale Produkte zu probieren.

Questa passeggiata è un buon modo per combinare lo sport (alcune salite) con il patrimonio architettonico e ambientale, oltre a degustare buoni prodotti locali.

Este paseo es una buena manera de combinar el deporte (algunas subidas) con el patrimonio arquitectónico y medioambiental, además de degustar buenos productos locales.

