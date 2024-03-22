Bouclette vélo N°14 « Entre Bois et Marais » Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Bouclette vélo N°14 « Entre Bois et Marais » École de voile de Port Maubert 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée sur la voie publique d’une distance de 8,5km, le circuit offre une expérience paisible, accessible et contrastée, entre lumière des points de vue sur l’estuaire et ombre des passages boisés où ruisselle l’eau des canaux et rivières.

English :

A marked bicycle ride on the public road for a distance of 8.5 km, the circuit offers a peaceful, accessible and contrasting experience, between the light of the viewpoints on the estuary and the shadow of the wooded passages where the water of the canals and rivers flows.

Deutsch :

Die 8,5 km lange, ausgeschilderte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen bietet ein friedliches, zugängliches und kontrastreiches Erlebnis zwischen dem Licht der Aussichtspunkte auf die Mündung und dem Schatten der bewaldeten Passagen, durch die das Wasser der Kanäle und Flüsse rinnt.

Italiano :

Percorso in bicicletta segnalato sulla strada pubblica per una distanza di 8,5 km, il circuito offre un’esperienza tranquilla, accessibile e contrastante, tra la luce dei punti panoramici sull’estuario e l’ombra dei passaggi boscosi dove scorre l’acqua dei canali e dei fiumi.

Español :

Un paseo en bicicleta señalizado por la vía pública de 8,5 km, el circuito ofrece una experiencia tranquila, accesible y contrastada, entre la luz de los miradores de la ría y la sombra de los pasajes arbolados por donde discurre el agua de los canales y ríos.

