Circuit pédestre N°5 « La Gironde » Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Circuit pédestre N°5 « La Gironde » Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°5 La Gironde
1 place de l'Hôtel de Ville 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Un circuit plein soleil et vallonné aux panoramas saisissants.
+33 5 17 24 03 47
English :
A sunny and hilly circuit with breathtaking panoramas.
Deutsch :
Eine sonnige und hügelige Strecke mit atemberaubenden Panoramen.
Italiano :
Un percorso soleggiato e collinare con panorami mozzafiato.
Español :
Una ruta soleada y montañosa con unas vistas impresionantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme