École de Voile de Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
École de Voile de Port Maubert 54 rue des pêcheurs 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Naviguez sur l’estuaire de la Gironde avec l’École de Voile de Port Maubert.
http://www.ecole-de-voile-port-maubert.fr/ +33 5 46 49 32 89
English : Port Maubert Sailing School
Sail on the Gironde estuary with the Port Maubert Sailing School.
Deutsch :
Segeln Sie mit der Segelschule von Port Maubert auf der Gironde-Mündung.
Italiano :
Navigate nell’estuario della Gironda con la scuola di vela di Port Maubert.
Español :
Navegue por el estuario de la Gironda con la Escuela de Vela de Port Maubert.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-10