École de Voile de Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

École de Voile de Port Maubert

École de Voile de Port Maubert 54 rue des pêcheurs 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Naviguez sur l’estuaire de la Gironde avec l’École de Voile de Port Maubert.

http://www.ecole-de-voile-port-maubert.fr/ +33 5 46 49 32 89

English : Port Maubert Sailing School

Sail on the Gironde estuary with the Port Maubert Sailing School.

Deutsch :

Segeln Sie mit der Segelschule von Port Maubert auf der Gironde-Mündung.

Italiano :

Navigate nell’estuario della Gironda con la scuola di vela di Port Maubert.

Español :

Navegue por el estuario de la Gironda con la Escuela de Vela de Port Maubert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme