Circuit VTT N°15 La Tour de Beaumont

Circuit VTT N°15 La Tour de Beaumont Place de l’Hôtel de Ville 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Difficile avec ses dénivellations et certains cheminements qui conduisent vers de beaux panoramas sur l’estuaire de la Gironde et la côte du Médoc, notamment depuis la tour de Beaumont.

Entre marais et coteaux, vous découvrirez l’estuaire de la Gironde.

+33 5 17 24 03 47

English :

Difficult with its unevenness and certain paths that lead to beautiful panoramas on the Gironde estuary and the Médoc coast, especially from the Beaumont tower

Between marshes and hillsides, you will discover the estuary of the Gironde.

Deutsch :

Schwierig mit seinen Höhenunterschieden und einigen Wegen, die zu schönen Panoramen über die Mündung der Gironde und die Küste des Médoc führen, insbesondere vom Turm von Beaumont aus

Zwischen Sümpfen und Hängen entdecken Sie die Mündung der Gironde.

Italiano :

Difficile per i suoi dislivelli e per alcuni sentieri che portano a splendide viste sull’estuario della Gironda e sulla costa del Médoc, in particolare dalla torre di Beaumont

Tra paludi e colline, scoprirete l’estuario della Gironda.

Español :

Difícil con sus desniveles y ciertos caminos que conducen a hermosas vistas del estuario de la Gironda y de la costa del Médoc, especialmente desde la torre de Beaumont

Entre marismas y laderas, descubrirá el estuario de la Gironda.

