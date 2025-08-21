Bouclette vélo N°7 « La Vigneronne » Jarnac-Champagne Charente-Maritime
Bouclette vélo N°7 La Vigneronne 8 place de la Mairie 17520 Jarnac-Champagne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Balade à vélo balisée sur la voie publique d’une distance de 8km au départ de la place de la Mairie de Jarnac-Champagne roulant,exposé et accessible, le circuit propose une immersion dans un paysage viticole.
+33 5 17 24 03 47
English :
Marked bicycle ride on the public road of a distance of 8km starting from the place of the Town hall of Jarnac-Champagne: rolling, exposed and accessible, the circuit proposes an immersion in a wine landscape.
Deutsch :
Markierte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen mit einer Länge von 8 km ab dem Rathausplatz von Jarnac-Champagne: rollend, ausgesetzt und zugänglich, bietet die Strecke ein Eintauchen in eine Weinlandschaft.
Italiano :
Un percorso in bicicletta segnalato sulla strada pubblica per una distanza di 8 km, con partenza dalla piazza del municipio di Jarnac-Champagne: ondulato, esposto e accessibile, il circuito offre un’immersione in un paesaggio vitivinicolo.
Español :
Un paseo en bicicleta señalizado por la vía pública de 8 km, que parte de la plaza del ayuntamiento de Jarnac-Champagne: ondulado, expuesto y accesible, el circuito ofrece una inmersión en un paisaje vitícola.
