L’éveil des sens Château Montifaud Château Montifaud Jarnac-Champagne

L’éveil des sens Château Montifaud

Château Montifaud 36, route d’Archiac Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-10-01

De la Distillerie au Chai, vous serez plongés immédiatement au cœur de notre savoir-faire à l’aide de tous vos sens.

.

Château Montifaud 36, route d’Archiac Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 50 77 visites@chateau-montifaud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Senses Awakening Montifaud Castle

From the Distillery to the Chai, you’ll be immediately immersed in the heart of our expertise, using all your senses.

L’événement L’éveil des sens Château Montifaud Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2026-01-08 par Offices de Tourisme de Jonzac