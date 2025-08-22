Circuit VTT N°25 Circuit du Trèfle

Circuit VTT N°25 Circuit du Trèfle Mairie 17520 Jarnac-Champagne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Pour vététistes confirmés. Le petit patrimoine rural et les églises romanes ponctuent un circuit légèrement vallonné, en plein coeur du vignoble du Cognac, qui offre de jolis points de vue sur la vallée du Trèfle. Départ alternatif des Antilles de Jonzac

For experienced bikers. The small rural heritage and the Romanesque churches punctuate a slightly undulating circuit, in the heart of the Cognac vineyard, which offers nice views on the valley of the Clover. Alternative departure from Antilles de Jonzac

Für erfahrene Mountainbiker. Das kleine ländliche Erbe und die romanischen Kirchen punktieren eine leicht hügelige Strecke im Herzen der Cognac-Weinberge, die schöne Aussichtspunkte auf das Kleeblatt-Tal bietet. Alternative Abfahrt von Antilles de Jonzac

Per gli appassionati di mountain bike esperti. Il piccolo patrimonio rurale e le chiese romaniche punteggiano un circuito leggermente ondulato, nel cuore dei vigneti di Cognac, che offre splendide viste sulla valle di Trèfle. Partenza alternativa da Antilles de Jonzac

Para ciclistas de montaña experimentados. El pequeño patrimonio rural y las iglesias románicas jalonan un circuito ligeramente ondulado, en el corazón de los viñedos de Cognac, que ofrece hermosas vistas sobre el valle de Trèfle. Salida alternativa de las Antillas de Jonzac

