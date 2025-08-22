Circuit pédestre N°10 « Monts et Vallées » Jarnac-Champagne Charente-Maritime
Circuit pédestre N°10 « Monts et Vallées » Jarnac-Champagne Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°10 Monts et Vallées
Circuit pédestre N°10 Monts et Vallées Place de la Mairie 17520 Jarnac-Champagne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Une majorité de chemins, de fermes en domaines, via les parcelles viticoles, offre une expérience intimiste au randonneur.
+33 5 17 24 03 47
English :
A majority of the paths, from farms to estates, via the vineyards, offer an intimate experience to the hiker.
Deutsch :
Eine Mehrheit der Wege, von Bauernhöfen zu Weingütern über die Weinparzellen, bietet dem Wanderer ein intimes Erlebnis.
Italiano :
La maggior parte dei sentieri, dalle fattorie alle tenute, passando per i vigneti, offrono un’esperienza intima al camminatore.
Español :
La mayoría de los caminos, desde las granjas hasta las fincas, pasando por los viñedos, ofrecen una experiencia íntima al caminante.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme