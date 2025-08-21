C26 Sentier des calvaires Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse
C26 Sentier des calvaires Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse vendredi 1 mai 2026.
C26 Sentier des calvaires Adultes A pieds
C26 Sentier des calvaires 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Grand Est
Durée : Distance : 3500.0 Tarif :
Balade digestive, car courte, mais avec de sévères grimpettes. La canne ou le bâton ne seront pas superflus, pour éviter les glissades. Par contre, la récompense est au bout du chemin, avec le point de vue exceptionnel de la Chapelle, vers le lac et la butte de Montsec. Retour relaxant dans les vergers.
Circuit fait par le club Les amis des côtes .
+33 3 29 89 43 73
English :
Digestive walk, because short, but with severe climbs. The walking stick or the stick will not be superfluous, to avoid slipping. On the other hand, the reward is at the end of the path, with the exceptional view of the Chapel, towards the lake and the hillock of Montsec. Relaxing return in the orchards
Circuit made by the club Les amis des côtes .
Deutsch :
Verdauungsspaziergang, da kurz, aber mit starken Steigungen. Der Stock oder die Stöcke werden nicht überflüssig sein, um Ausrutscher zu vermeiden. Dafür wird man am Ende des Weges mit einem außergewöhnlichen Ausblick von der Kapelle auf den See und den Hügel von Montsec belohnt. Entspannender Rückweg durch die Obstplantagen
Rundgang durch den Club Les amis des côtes .
Italiano :
Passeggiata digestiva, perché breve, ma con salite impegnative. Il bastone da passeggio o il bastone non saranno superflui, per evitare di scivolare. Tuttavia, la ricompensa è alla fine del sentiero, con l’eccezionale vista dalla Chapelle, verso il lago e la collinetta di Montsec. Ritorno rilassante nei frutteti
Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .
Español :
Paseo digestivo, ya que es corto, pero con fuertes subidas. El bastón o el palo no serán superfluos, para evitar resbalones. Sin embargo, la recompensa está al final del camino, con la excepcional vista desde la Chapelle, hacia el lago y la loma del Montsec. Regreso relajante en los huertos
Ruta realizada por el club Les amis des côtes .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain