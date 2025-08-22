Sentier ornithologique mémoires de voyageurs Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Sentier ornithologique mémoires de voyageurs Adultes A pieds Facile

Sentier ornithologique mémoires de voyageurs 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Grand Est

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Le sentier ornithologique Mémoires de Voyageurs est un parcours de 6 km (aller-retour) dans la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage. Elle est gérée par l’Office Française de la biodiversité (OFB). Une règlementation spécifique s’y applique. Départ depuis le bar du lac (Madine-Heudicourt En face du centre équestre) ou depuis le village de gîtes (Entrée dans la Réserve).

Le scénario de ce sentier de découverte prend tout son sens dès l’entrée dans la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage.

En effet, la biodiversité du lac de Madine est à l’origine de la création de cette Réserve Nationale qui s’étend sur 1800 ha et qui englobe la totalité des berges du lac. Ici, vous entrez dans le paradis des oiseaux et dans leur milieux naturels.

Quelques précautions sont à prendre car les oiseaux sont craintifs et la meilleure façon de les observer est d’être discret, silencieux, et de rester à bonne distance.

La notion du voyage est exprimée à travers les grandes routes migratoires comme les grandes routes des vacances dont la Lorraine constitue un carrefour de Grands Voyageurs. Les oiseaux de passage, les hivernants ou les estivants sont évoqués sur cette partie du sentier avec les migrations d’automne et les migrations de printemps. Étape vitale pour les oiseaux, Madine leur offre de bonnes conditions pour se reposer, se reproduire l’été ou se protéger des grands froids hivernaux.

Dès que vous aurez fait plus ample connaissance avec les espèces dans leurs milieux naturels, ce sentier vous conduira à l’observatoire de la Pointe aux chênes où vous pourrez les observer en toute quiétude.

Ce sentier est très agréable à faire en famille. Juste avant d’arriver à l’observatoire ornithologique, des jeux permettent de retracer le périple des oiseaux pendant les migrations, d’identifier leurs chants où tout simplement d’écouter les oiseaux dans le bois de la Pointe aux chênes grâce aux deux cônes d’écoute qui amplifient les sons.

Facile

http://www.lacmadine.com/ +33 3 29 89 32 50

English :

The ornithological trail Mémoires de Voyageurs is a 6 km (round trip) route in the National Reserve of Hunting and Wild Fauna. It is managed by the French Office of Biodiversity (OFB). A specific regulation applies. Departure from the bar of the lake (Madine-Heudicourt In front of the equestrian center) or from the village of lodgings (Entrance in the Reserve).

The scenario of this discovery trail makes sense as soon as you enter the National Hunting and Wildlife Reserve

Indeed, the biodiversity of the Madine lake is at the origin of the creation of this National Reserve which extends on 1800 ha and which includes the totality of the banks of the lake. Here, you enter the paradise of birds and their natural environment

Some precautions are to be taken because birds are shy and the best way to observe them is to be discreet, silent, and to stay at a good distance.

The notion of travel is expressed through the great migratory routes as the great vacation routes of which Lorraine is a crossroads of Great Travelers. The birds of passage, wintering or summering are evoked on this part of the trail with the autumn and spring migrations. Madine is a vital stage for birds, offering them good conditions to rest, to breed in summer or to protect themselves from the cold winter.

Once you have become more familiar with the species in their natural environment, this trail will lead you to the Pointe aux chênes observatory where you can observe them in peace

This trail is very pleasant to do with the family. Just before arriving at the ornithological observatory, games allow you to retrace the journey of the birds during their migrations, to identify their songs or simply to listen to the birds in the Pointe aux chênes wood thanks to the two listening cones that amplify the sounds.

Deutsch :

Der ornithologische Pfad Mémoires de Voyageurs ist eine 6 km lange Strecke (Hin- und Rückweg) in der Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage. Es wird vom Office Française de la biodiversité (OFB) verwaltet. Dort gelten besondere Vorschriften. Start von der Bar am See (Madine-Heudicourt gegenüber dem Reitzentrum) oder vom Feriendorf (Eingang zum Reservat) aus.

Das Szenario dieses Entdeckungspfades macht Sinn, sobald Sie das nationale Jagd- und Wildtierreservat betreten

Die Artenvielfalt des Lac de Madine war nämlich der Grund für die Einrichtung dieses Nationalreservats, das sich über 1800 ha erstreckt und das gesamte Ufer des Sees umfasst. Hier betreten Sie das Paradies der Vögel und ihre natürlichen Lebensräume

Es sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da die Vögel scheu sind und man sie am besten beobachten kann, wenn man diskret und leise ist und einen großen Abstand hält.

Der Begriff der Reise wird durch die großen Migrationsrouten wie die großen Urlaubsrouten ausgedrückt, von denen Lothringen eine Kreuzung der Grand Voyageurs darstellt. Durchziehende Vögel, Wintergäste oder Sommergäste werden auf diesem Teil des Pfades mit den Herbst- und Frühlingszügen angesprochen. Als lebenswichtige Etappe für die Vögel bietet Madine ihnen gute Bedingungen, um sich auszuruhen, im Sommer zu brüten oder sich vor der großen Kälte im Winter zu schützen.

Sobald Sie die Arten in ihrem natürlichen Lebensraum näher kennengelernt haben, führt Sie dieser Pfad zum Observatorium Pointe aux chênes, wo Sie die Vögel in aller Ruhe beobachten können

Dieser Pfad ist sehr schön für die ganze Familie. Kurz vor dem Vogelobservatorium gibt es Spiele, bei denen Sie die Reise der Vögel während der Migration nachvollziehen, ihre Gesänge identifizieren oder einfach nur den Vögeln im Wald von Pointe aux chênes zuhören können, da zwei Hörkegel die Geräusche verstärken.

Italiano :

Il sentiero ornitologico Mémoires de Voyageurs è un percorso di 6 km (andata e ritorno) nella Riserva Nazionale di Caccia e Fauna. È gestito dall’Ufficio francese della biodiversità (OFB). Si applicano norme specifiche. Partenza dal bar del lago (Madine-Heudicourt Di fronte al centro ippico) o dal villaggio di gîtes (ingresso della riserva).

Lo scenario di questo percorso di scoperta assume tutto il suo significato non appena si entra nella National Game and Wildlife Reserve

La biodiversità del lago delle Madine è infatti all’origine della creazione di questa Riserva Nazionale che si estende su 1800 ettari e che comprende tutte le sponde del lago. Qui si entra nel paradiso degli uccelli e del loro ambiente naturale

Occorre prendere alcune precauzioni, poiché gli uccelli sono timidi e il modo migliore per osservarli è essere discreti, silenziosi e stare a debita distanza.

La nozione di viaggio si esprime attraverso le grandi rotte migratorie e i grandi itinerari di vacanza, di cui la Lorena è un crocevia di Grandi Viaggiatori. Gli uccelli di passaggio, svernanti o estivanti, sono evocati in questa parte del sentiero con le migrazioni autunnali e primaverili. Le Madine sono uno scalo vitale per gli uccelli, che offrono buone condizioni per riposare, riprodursi in estate o proteggersi dal freddo dell’inverno.

Una volta conosciuta la specie nel suo ambiente naturale, il sentiero vi condurrà all’osservatorio di Pointe aux chênes, dove potrete osservarla in tutta tranquillità

Questo percorso è molto piacevole da fare con la famiglia. Poco prima di arrivare all’osservatorio ornitologico, i giochi permettono di ripercorrere il viaggio degli uccelli durante la migrazione, di identificare i loro canti o semplicemente di ascoltare gli uccelli nel bosco di Pointe aux chênes grazie ai due coni di ascolto che amplificano i suoni.

Español :

El sendero ornitológico Mémoires de Voyageurs es un recorrido de 6 km (ida y vuelta) en la Reserva Nacional de Caza y Fauna. Está gestionado por la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB). Se aplica una normativa específica. Salida desde el bar del lago (Madine-Heudicourt Frente al centro ecuestre) o desde el pueblo de casas rurales (entrada a la Reserva).

El escenario de esta ruta de descubrimiento adquiere todo su sentido en cuanto se entra en la Reserva Nacional de Caza y Vida Silvestre

De hecho, la biodiversidad del lago Madine está en el origen de la creación de esta Reserva Nacional que se extiende por 1.800 ha y que abarca la totalidad de las orillas del lago. Aquí se entra en el paraíso de las aves y su entorno natural

Hay que tomar algunas precauciones, ya que las aves son tímidas y la mejor manera de observarlas es ser discreto, silencioso y mantenerse a una buena distancia.

La noción de viaje se expresa a través de las grandes rutas migratorias así como de las grandes rutas de vacaciones, de las cuales Lorena es una encrucijada de Grandes Viajeros. Las aves de paso, invernantes o estivales, se evocan en esta parte del sendero con las migraciones de otoño y primavera. Madine es una escala vital para las aves, que les ofrece buenas condiciones para descansar, reproducirse en verano o protegerse del frío del invierno.

Una vez que se haya familiarizado con las especies en su entorno natural, este sendero le llevará al observatorio de Pointe aux chênes, donde podrá observarlas con tranquilidad

Este sendero es muy agradable para hacer con la familia. Justo antes de llegar al observatorio ornitológico, los juegos le permitirán remontar el viaje de las aves durante la migración, identificar sus cantos o simplemente escuchar a las aves en el bosque de Pointe aux chênes gracias a los dos conos de escucha que amplifican los sonidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Système d’information touristique Lorrain