Marchés artisanaux Heudicourt-sous-les-Côtes
Marchés artisanaux Heudicourt-sous-les-Côtes dimanche 17 mai 2026.
Marchés artisanaux
Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-07-25 2026-08-16
Les marchés artisanaux au Lac de Madine sont de retour !
– 17 mai
– 25 juillet
– 16 aoûtTout public
0 .
Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est marchesmadine@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The artisan markets at Lac de Madine are back!
– may 17th
– july 25
– august 16th
L’événement Marchés artisanaux Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-02-05 par OT COEUR DE LORRAINE