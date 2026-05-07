Heudicourt-sous-les-Côtes

Le petit marché de Madine

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-20

Envie de saveurs authentiques et de produits frais ? Le lac de Madine vous donne rendez-vous le 3 mai, le 7 juin, tous les dimanches de juillet et août, ainsi que les 13 et 20 septembre, de 9H à 13H, au camping d’Heudicourt pour le Petit Marché de Madine , un marché 100% dédié à nos producteurs locaux.

Organisé en partenariat avec les Chambres d’Agriculture de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle, le petit marché de Madine est l’occasion parfaite de découvrir et de soutenir le savoir-faire de nos agriculteurs et artisans régionaux.Tout public

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Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50 contact@chambley-madine.com

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English :

Looking for authentic flavors and fresh produce? Lac de Madine invites you to join us on May 3, June 7 and every Sunday in July and August, as well as on September 13 and 20, from 9am to 1pm, at the Heudicourt campsite for the Petit Marché de Madine , a market 100% dedicated to our local producers.

Organized in partnership with the Meuse and Meurthe-et-Moselle Chambers of Agriculture, the Petit Marché de Madine is the perfect opportunity to discover and support the know-how of our regional farmers and craftsmen.

L’événement Le petit marché de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COEUR DE LORRAINE