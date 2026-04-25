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Concerts Big Brass Band & les FrouZ Heudicourt-sous-les-Côtes

Concerts Big Brass Band & les FrouZ Heudicourt-sous-les-Côtes lundi 25 mai 2026.

Ville : 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes

Département : Meuse

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Heudicourt-sous-les-Côtes

Concerts Big Brass Band & les FrouZ

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 14:30:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Préparez-vous à vivre un week-end musical au lac de Madine !

Infos pratiques
Dates du 23 au 25 mai 2026
Entrée libre Concert gratuit

Programme
Samedi & dimanche 20h au port de Nonsard
Lundi 14h30 au bar du Lac (Heudicourt)Tout public
0  .

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50 

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English :

Get ready for a musical weekend at Lac de Madine!

Practical info:
Dates: May 23-25, 2026
Free admission ? Free concert

Program
Saturday & Sunday: 8pm at Nonsard harbor
Monday: 2:30pm at Bar du Lac (Heudicourt)

L’événement Concerts Big Brass Band & les FrouZ Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-04-25 par OT COEUR DE LORRAINE

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