Concerts Big Brass Band & les FrouZ Heudicourt-sous-les-Côtes
Concerts Big Brass Band & les FrouZ Heudicourt-sous-les-Côtes lundi 25 mai 2026.
Heudicourt-sous-les-Côtes
Concerts Big Brass Band & les FrouZ
Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 14:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Préparez-vous à vivre un week-end musical au lac de Madine !
Infos pratiques
Dates du 23 au 25 mai 2026
Entrée libre Concert gratuit
Programme
Samedi & dimanche 20h au port de Nonsard
Lundi 14h30 au bar du Lac (Heudicourt)Tout public
0 .
Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50
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English :
Get ready for a musical weekend at Lac de Madine!
Practical info:
Dates: May 23-25, 2026
Free admission ? Free concert
Program
Saturday & Sunday: 8pm at Nonsard harbor
Monday: 2:30pm at Bar du Lac (Heudicourt)
L’événement Concerts Big Brass Band & les FrouZ Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-04-25 par OT COEUR DE LORRAINE
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