Conférence Les italiens au Pays de Commercy Heudicourt-sous-les-Côtes
Conférence Les italiens au Pays de Commercy Heudicourt-sous-les-Côtes vendredi 29 mai 2026.
Heudicourt-sous-les-Côtes
Conférence Les italiens au Pays de Commercy
Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Conférence de François Dosé sur Les italiens au Pays de Commercy .Adultes
0 .
Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est cafe.transition55@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference by François Dosé on The Italians in Commercy Country .
L’événement Conférence Les italiens au Pays de Commercy Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COEUR DE LORRAINE
À voir aussi à Heudicourt-sous-les-Côtes (Meuse)
- Marchés artisanaux Heudicourt-sous-les-Côtes 17 mai 2026
- Concerts Big Brass Band & les FrouZ Heudicourt-sous-les-Côtes 25 mai 2026
- Le petit marché de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes 7 juin 2026
- Rétro Meus’Auto Heudicourt-sous-les-Côtes 13 juin 2026
- Musique aux Mirabelles Heudicourt-sous-les-Côtes 28 juin 2026