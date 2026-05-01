Heudicourt-sous-les-Côtes

Conférence Les italiens au Pays de Commercy

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Conférence de François Dosé sur Les italiens au Pays de Commercy .Adultes

0 .

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est cafe.transition55@gmail.com

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English :

Conference by François Dosé on The Italians in Commercy Country .

L’événement Conférence Les italiens au Pays de Commercy Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COEUR DE LORRAINE