C27 Source pétrifiante Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

C27 Source pétrifiante Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse vendredi 1 août 2025.

C27 Source pétrifiante Adultes A pieds

C27 Source pétrifiante 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Grand Est

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Le nom de ce circuit est emprunté à une source remarquable, en forme de cône, dont l’eau est saturée et dépose un sédiment calcaire sur tous les objets rencontrés. Relief assez marqué, idéal pour randonner, avec quelques éléments atypiques du patrimoine historique et naturel.

Circuit fait par le club « Les amis des côtes ».

+33 3 29 89 43 73

English :

The name of this circuit is borrowed from a remarkable spring, in the shape of a cone, whose water is saturated and deposits a limestone sediment on all the objects encountered. The relief is quite marked, ideal for hiking, with some atypical elements of historical and natural heritage

Circuit made by the club « Les amis des côtes ».

Deutsch :

Der Name dieses Rundwegs ist einer bemerkenswerten, kegelförmigen Quelle entlehnt, deren Wasser gesättigt ist und auf allen angetroffenen Objekten ein Kalksediment ablagert. Ziemlich ausgeprägtes Relief, ideal zum Wandern, mit einigen atypischen Elementen des historischen und natürlichen Erbes

Rundgang durch den Club « Les amis des côtes ».

Italiano :

Il nome di questo percorso è preso in prestito da una notevole sorgente a forma di cono, la cui acqua è satura e deposita un sedimento calcareo su tutti gli oggetti incontrati. Il terreno è abbastanza marcato, ideale per le passeggiate, con alcuni elementi atipici del patrimonio storico e naturale

Percorso realizzato dal club « Les amis des côtes ».

Español :

El nombre de esta ruta se debe a un notable manantial en forma de cono, cuyas aguas están saturadas y depositan un sedimento calcáreo en todos los objetos que se encuentran. El terreno es bastante marcado, ideal para caminar, con algunos elementos atípicos del patrimonio histórico y natural

Ruta realizada por el club « Les amis des côtes ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain