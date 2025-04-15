Campagnac, balade champêtre Engayrac Lot-et-Garonne

Campagnac, balade champêtre Engayrac Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Campagnac, balade champêtre En VTT Facile

Campagnac, balade champêtre 47300 Engayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5700.0

Ce petit circuit facile, comporte néanmoins quelques côtes à fort pourcentage, agrémenté de passages ombragés et de quelques larges ouvertures sur les coteaux environnants.

+33 5 53 66 14 14

English : Campagnac, balade champêtre

This small easy circuit, nevertheless includes some steep climbs, with shaded passages and some wide openings on the surrounding hillsides.

Deutsch : Campagnac, balade champêtre

Dieser kleine, leichte Rundweg enthält dennoch einige Steigungen mit hohen Prozentsätzen, die durch schattige Passagen und einige breite Öffnungen zu den umliegenden Hängen aufgelockert werden.

Italiano :

Questo piccolo e facile percorso comprende tuttavia alcune salite ripide, con passaggi ombreggiati e alcune ampie aperture sulle colline circostanti.

Español : Campagnac, balade champêtre

Esta pequeña y fácil ruta incluye, sin embargo, algunas subidas empinadas, con pasajes sombreados y algunas amplias aperturas hacia las laderas circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine