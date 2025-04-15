Campagnac, balade champêtre Engayrac Lot-et-Garonne
Campagnac, balade champêtre Engayrac Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Campagnac, balade champêtre En VTT Facile
Campagnac, balade champêtre 47300 Engayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 5700.0 Tarif :
Ce petit circuit facile, comporte néanmoins quelques côtes à fort pourcentage, agrémenté de passages ombragés et de quelques larges ouvertures sur les coteaux environnants.
+33 5 53 66 14 14
English : Campagnac, balade champêtre
This small easy circuit, nevertheless includes some steep climbs, with shaded passages and some wide openings on the surrounding hillsides.
Deutsch : Campagnac, balade champêtre
Dieser kleine, leichte Rundweg enthält dennoch einige Steigungen mit hohen Prozentsätzen, die durch schattige Passagen und einige breite Öffnungen zu den umliegenden Hängen aufgelockert werden.
Italiano :
Questo piccolo e facile percorso comprende tuttavia alcune salite ripide, con passaggi ombreggiati e alcune ampie aperture sulle colline circostanti.
Español : Campagnac, balade champêtre
Esta pequeña y fácil ruta incluye, sin embargo, algunas subidas empinadas, con pasajes sombreados y algunas amplias aperturas hacia las laderas circundantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine