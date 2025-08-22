Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue Engayrac Lot-et-Garonne

Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue A cheval Facile

Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue Saint-Julien 47470 Engayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8800.0 Tarif :

Depuis l’église Saint-Julien partez à la rencontre du Château de Combebonnet, de l’Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Engayrac, du Lac de Gandaille. Table d’orientation, jeu de l’Oie, jardin médieval, viendront agrémenter cette sympathique petite randonnée.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue

From the church of Saint-Julien, go and see the Château de Combebonnet, the church of Saint-Pierre-aux-Liens in Engayrac and the Lake of Gandaille. An orientation table, a game of goose, a medieval garden, will enhance this nice little walk.

Deutsch : Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue

Von der Kirche Saint-Julien aus können Sie das Château de Combebonnet, die Kirche Saint-Pierre-aux-Liens d’Engayrac und den Lac de Gandaille besichtigen. Ein Orientierungstisch, ein Gänsespiel und ein mittelalterlicher Garten runden diese sympathische kleine Wanderung ab.

Italiano :

Dalla chiesa di Saint-Julien è possibile visitare il castello di Combebonnet, la chiesa di Saint-Pierre-aux-Liens a Engayrac e il lago di Gandaille. Un tavolo di orientamento, un gioco dell’oca, un giardino medievale, arricchiranno questa piacevole passeggiata.

Español : Le Château de Combebonnet, une rencontre inattendue

Desde la iglesia de Saint-Julien se puede visitar el castillo de Combebonnet, la iglesia de Saint-Pierre-aux-Liens en Engayrac y el lago de Gandaille. Una mesa de orientación, un juego de la oca, un jardín medieval, realzarán este pequeño y agradable paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine