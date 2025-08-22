Engayrac, une randonnée dans la vallée de Gandaille Engayrac Lot-et-Garonne

Engayrac, une randonnée dans la vallée de Gandaille En VTT Difficulté moyenne

Engayrac, une randonnée dans la vallée de Gandaille 47470 Engayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10500.0 Tarif :

Après le château de Combebonnet, ce circuit passe en amont du lac de Gandaille, traverse un grand plateau où céréales et cultures maraîchères sont très présentes et se termine sur les chemins escarpés qui entourent le lac touristique de Beauville.

+33 5 53 66 14 14

English :

After the castle of Combebonnet, this circuit passes upstream of the lake of Gandaille, crosses a large plateau where cereals and market gardening are very present and ends on the steep paths which surround the tourist lake of Beauville.

Deutsch :

Nach dem Schloss Combebonnet verläuft dieser Rundweg oberhalb des Sees von Gandaille, überquert eine große Hochebene, auf der Getreide und Gemüseanbau vorherrschen, und endet auf den steilen Wegen, die den touristischen See von Beauville umgeben.

Italiano :

Dopo il castello di Combebonnet, questo circuito passa a monte del lago di Gandaille, attraversa un grande altopiano dove i cereali e l’orticoltura sono molto presenti e termina sui ripidi sentieri che circondano il lago turistico di Beauville.

Español :

Después del castillo de Combebonnet, este circuito pasa río arriba del lago de Gandaille, atraviesa una gran meseta donde los cereales y la horticultura están muy presentes y termina en los escarpados caminos que rodean el lago turístico de Beauville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine