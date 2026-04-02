Canal de la Haute-Seine Troyes Aube
Canal de la Haute-Seine Troyes Aube vendredi 1 mai 2026.
Canal de la Haute-Seine
Canal de la Haute-Seine 3 Place Maréchal Foch 10000 Troyes Aube Grand Est
Durée : Distance : 61556.9 Tarif :
Canal de la Haute Seine 61 km niveau très facile. A voir lors de votre circuit: le Canal de la Haute-Seine, le Musée Hugues de Payns, l’église de Payns, le pont-canal de Barberey-Saint-Sulpice, les églises de Sainte-Maure et de Savières.
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English :
Canal de la Haute Seine 61 km very easy level. Things to see on your tour: Canal de la Haute-Seine, Musée Hugues de Payns, Payns church, Barberey-Saint-Sulpice canal bridge, Sainte-Maure and Savières churches.
Deutsch :
Canal de la Haute Seine 61 km sehr leicht. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Tour: der Kanal der Haute-Seine, das Museum Hugues de Payns, die Kirche von Payns, die Kanalbrücke von Barberey-Saint-Sulpice, die Kirchen von Sainte-Maure und Savières.
Italiano :
Canal de la Haute Seine 61 km livello molto facile. Da non perdere: il Canal de la Haute-Seine, il Musée Hugues de Payns, la chiesa di Payns, il ponte sul canale a Barberey-Saint-Sulpice e le chiese di Sainte-Maure e Savières.
Español :
Canal de la Haute Seine 61 km nivel muy fácil. No se pierda: el Canal de la Haute-Seine, el Museo Hugues de Payns, la iglesia de Payns, el puente del canal de Barberey-Saint-Sulpice y las iglesias de Sainte-Maure y Savières.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-12-06 par Aube en Champagne Attractivité
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