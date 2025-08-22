Cap sur le donjon ! Mirande Gers
Cap sur le donjon !
Cap sur le donjon ! 13 rue de l’Évêché 32300 Mirande Gers Occitanie
À vélo, parcourez les petites routes depuis la bastide de Mirande et découvrez les villages riches d’histoires et de légendes disséminés dans la campagne. Ne passez pas à côté du donjon de Bassoues sans monter au sommet.
http://www.tourisme-mirande-astarac.com/ +33 5 62 66 68 10
English :
Cycle the back roads from the bastide town of Mirande and discover villages rich in history and legend scattered across the countryside. Don’t miss the Bassoues keep without climbing to the top.
Deutsch :
Fahren Sie mit dem Fahrrad von der Bastide Mirande aus über die kleinen Straßen und entdecken Sie die in der Landschaft verstreuten Dörfer, die reich an Geschichten und Legenden sind. Fahren Sie nicht am Donjon von Bassoues vorbei, ohne auf den Gipfel zu steigen.
Italiano :
Percorrete le strade secondarie dalla città bastide di Mirande e scoprite i villaggi disseminati nella campagna, ricchi di storia e di leggende. Non perdetevi il torrione di Bassoues senza salire in cima.
Español :
Recorra en bicicleta las carreteras secundarias desde la ciudad bastida de Mirande y descubra los pueblos que salpican el campo, ricos en historia y leyendas. No se pierda el torreón de Bassoues sin subir a la cima.
