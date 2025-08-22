Route des Castelnaux et des Bastides de l’Astarac Mirande Gers

Route des Castelnaux et des Bastides de l’Astarac

Route des Castelnaux et des Bastides de l’Astarac Place d’Astarac 32300 Mirande Gers Occitanie

Partez à la découverte des castelnaux et des bastides lors d’une boucle en voiture qui vous permettra de découvrir un pan de l’histoire locale.

http://www.tourisme-mirande-astarac.com/ +33 5 62 66 68 10

English :

Discover the castelnaux and bastides on a driving tour that will give you an insight into local history.

Deutsch :

Entdecken Sie die Castelnaux und Bastiden auf einer Rundfahrt, bei der Sie ein Stück lokale Geschichte kennenlernen.

Italiano :

Scoprite i castelnaux e le bastides (città fortificate) con un tour in auto che vi permetterà di conoscere la storia locale.

Español :

Descubra los castillos y bastidas en un recorrido en coche que le permitirá conocer la historia local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme