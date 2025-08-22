Route des Castelnaux et des Bastides de l’Astarac Mirande Gers
Route des Castelnaux et des Bastides de l’Astarac Mirande Gers vendredi 1 mai 2026.
Route des Castelnaux et des Bastides de l’Astarac
Route des Castelnaux et des Bastides de l’Astarac Place d’Astarac 32300 Mirande Gers Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte des castelnaux et des bastides lors d’une boucle en voiture qui vous permettra de découvrir un pan de l’histoire locale.
http://www.tourisme-mirande-astarac.com/ +33 5 62 66 68 10
English :
Discover the castelnaux and bastides on a driving tour that will give you an insight into local history.
Deutsch :
Entdecken Sie die Castelnaux und Bastiden auf einer Rundfahrt, bei der Sie ein Stück lokale Geschichte kennenlernen.
Italiano :
Scoprite i castelnaux e le bastides (città fortificate) con un tour in auto che vi permetterà di conoscere la storia locale.
Español :
Descubra los castillos y bastidas en un recorrido en coche que le permitirá conocer la historia local.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme