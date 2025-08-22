Castella, la promenade de Mondou Castella Lot-et-Garonne

Castella, la promenade de Mondou A pieds Très facile

Castella, la promenade de Mondou 47340 Castella Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4900.0

Ce petit circuit est très contrasté chemins escarpés et ombragés, combe humide et verdoyante du Bourbon, pigeonnier, lacs, ancien moulin à eau, lavoir et fontaine. Un vaste plateau avec points de vue agrémente le retour.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Castella, la promenade de Mondou

This small circuit is very contrasted: steep and shaded paths, wet and green combe of Bourbon, pigeon house, lakes, old water mill, wash house and fountain. A vast plateau with viewpoints decorates the return journey.

Deutsch : Castella, la promenade de Mondou

Dieser kleine Rundweg ist sehr kontrastreich: steile und schattige Wege, die feuchte und grüne Schlucht von Bourbon, Taubenschlag, Seen, eine alte Wassermühle, Waschplatz und Brunnen. Eine weite Hochebene mit Aussichtspunkten verschönert den Rückweg.

Italiano :

Questo breve circuito è ricco di contrasti: sentieri ripidi e ombreggiati, l’umida e verde valle borbonica, una piccionaia, laghi, un vecchio mulino ad acqua, un lavatoio e una fontana. Un vasto altopiano con punti panoramici completa il viaggio di ritorno.

Español : Castella, la promenade de Mondou

Este corto circuito está lleno de contrastes: caminos escarpados y sombreados, el húmedo y verde valle del Borbón, un palomar, lagos, un antiguo molino de agua, un lavadero y una fuente. Una vasta meseta con miradores completa el viaje de vuelta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine