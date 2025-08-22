Castella, vers la fontaine de Fonbourrugues Castella Lot-et-Garonne

Castella, vers la fontaine de Fonbourrugues En VTT Difficulté moyenne

Castella, vers la fontaine de Fonbourrugues 47340 Castella Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Sur le plateau entourant le bourg de Castella, les pistes sont larges. Après le franchissement de la petite vallée ou coule le ruisseau de Fontirou, les chemins plus escarpés offrent ombrage et fraîcheur.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Castella, vers la fontaine de Fonbourrugues

On the plateau surrounding the village of Castella, the tracks are wide. After crossing the small valley where the Fontirou stream flows, the steep paths offer shade and coolness.

Deutsch : Castella, vers la fontaine de Fonbourrugues

Auf dem Plateau rund um den Ort Castella sind die Wege breit. Nach der Überquerung des kleinen Tals, in dem der Bach Fontirou fließt, bieten die steileren Wege Schatten und Kühle.

Italiano :

Sull’altopiano che circonda il villaggio di Castella, i sentieri sono ampi. Dopo aver attraversato la piccola valle in cui scorre il torrente Fontirou, i sentieri più ripidi offrono ombra e refrigerio.

Español : Castella, vers la fontaine de Fonbourrugues

En la meseta que rodea el pueblo de Castella, las pistas son amplias. Tras cruzar el pequeño valle por el que discurre el arroyo Fontirou, los caminos más empinados ofrecen sombra y frescor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine