Castella, randonnée vers le lac d’Arasse et l’église de Sembas Castella Lot-et-Garonne

Castella, randonnée vers le lac d’Arasse et l’église de Sembas A pieds Difficile

Castella, randonnée vers le lac d’Arasse et l’église de Sembas 47340 Castella Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16600.0 Tarif :

Le ruisseau Bourbon qui prend sa source près du bourg du Castella est un affluent de la rive droite de la Garonne. Traversant ce circuit, il alimente de nombreuses retenues d’eau pour l’irrigation des terres agricoles de l’Agenais.

+33 5 53 66 14 14

English : Castella, randonnée vers le lac d’Arasse et l’église de Sembas

The Bourbon stream, which rises near the village of Castella, is a tributary of the right bank of the Garonne. Crossing this circuit, it feeds numerous water reservoirs for the irrigation of the agricultural lands of the Agenais.

Deutsch : Castella, randonnée vers le lac d’Arasse et l’église de Sembas

Der Bourbon-Bach, der in der Nähe der Ortschaft Castella entspringt, ist ein Nebenfluss des rechten Ufers der Garonne. Er durchquert diesen Kreislauf und speist zahlreiche Stauseen für die Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen im Agenais.

Italiano :

Il torrente Bourbon, che nasce vicino al villaggio di Castella, è un affluente della riva destra della Garonna. Attraversando questo circuito, alimenta numerosi bacini idrici per l’irrigazione dei terreni agricoli dell’Agenais.

Español : Castella, randonnée vers le lac d’Arasse et l’église de Sembas

El arroyo Borbón, que nace cerca del pueblo de Castella, es un afluente de la orilla derecha del Garona. Atravesando este circuito, alimenta numerosos depósitos de agua para el riego de las tierras agrícolas del Agenais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine