Centre de Découverte du Scamandre Vauvert Gard

CENTRE DE DÉCOUVERTE DU SCAMANDRE 30600 Vauvert Gard Occitanie

Le centre de découverte organise des activités de sensibilisation à l’environnement pour tous les publics .Des sentiers pédestres permettent aux visiteurs de parcourir les milieux voués à la sauvegarde de la faune et de la flore.

English : Center de Découverte du Scamandre

The discovery center organizes environmental awareness activities for all ages, with footpaths enabling visitors to explore environments dedicated to the preservation of flora and fauna.

Deutsch : Centre de Découverte du Scamandre

Das Entdeckungszentrum organisiert Aktivitäten zur Sensibilisierung für die Umwelt für alle Zielgruppen. Auf Wanderwegen können die Besucher die Lebensräume durchstreifen, die dem Schutz von Fauna und Flora gewidmet sind.

Italiano :

Il centro di scoperta organizza attività di educazione ambientale per tutte le età, con sentieri che permettono ai visitatori di esplorare aree dedicate alla conservazione della flora e della fauna.

Español : Centre de Découverte du Scamandre

El centro de descubrimientos organiza actividades de educación medioambiental para todas las edades, con senderos que permiten a los visitantes explorar zonas dedicadas a preservar la flora y la fauna.

