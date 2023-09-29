Champfleury et Monclar Balade urbaine à la découverte d’un quartier et de son histoire Avignon Vaucluse

Champfleury et Monclar Balade urbaine à la découverte d’un quartier et de son histoire Avignon Vaucluse vendredi 1 août 2025.

Champfleury et Monclar Balade urbaine à la découverte d’un quartier et de son histoire

Champfleury et Monclar Balade urbaine à la découverte d’un quartier et de son histoire Départ avenue Eisenhower 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Une balade urbaine, extra-muros, pour découvrir un quartier datant du XXième siècle, aujourd’hui en pleine métamorphose et ponctué de point d’intérêts.

https://www.volubilis.org/

English : Champfleury and Monclar An urban walk to discover a district and its history

An urban stroll, outside the city, to discover a neighborhood dating back to the 20th century, now undergoing a complete metamorphosis and dotted with points of interest.

Deutsch : Champfleury und Monclar Stadtspaziergang zur Entdeckung eines Viertels und seiner Geschichte

Ein Stadtspaziergang außerhalb der Stadtmauern, um ein Viertel aus dem 20. Jahrhundert zu entdecken, das sich heute in einer Metamorphose befindet und über zahlreiche Sehenswürdigkeiten verfügt.

Italiano :

Una passeggiata urbana fuori dalle mura della città per scoprire un quartiere risalente al XX secolo, oggi in piena metamorfosi e costellato di punti di interesse.

Español : Champfleury y Monclar Paseo urbano para visitar un barrio y su historia

Un paseo urbano fuera de las murallas para descubrir un barrio del siglo XX, hoy en plena metamorfosis y salpicado de puntos de interés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme