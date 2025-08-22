Chapelles et oratoires Morzine Haute-Savoie

Chapelles et oratoires

4 chapelles, 8 oratoires et 1 église dédiée à Sainte Marie-Madeleine un circuit à pied, VTT ou moto pour découvrir ces édifices et la ferveur des habitants qui les ont édifiés pour remercier les saints, demander pardon ou se placer sous leur protection.

English : Chapels and Oratory

4 Chapels, 8 Oratories and 1 Church dedicated to Sainte Maire-Madeleine. Go for a stroll, take a bike ride or jump in the car to discover these holy buildings, built out of passion to say thank you to the saints, demand forgiveness or to be placed in their protection

Deutsch :

4 Kapellen, 8 Oratorien und 1 Kirche, die der Heiligen Maria Magdalena geweiht ist: Eine Rundreise zu Fuß, mit dem Mountainbike oder Motorrad, um diese Gebäude und die Inbrunst der Einwohner zu entdecken, die sie errichtet haben, um den Heiligen zu danken, um Vergebung zu bitten oder sich unter ihren Schutz zu stellen.

Italiano :

4 cappelle, 8 oratori e 1 chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena: un circuito a piedi, in mountain bike o in moto per scoprire questi edifici e il fervore degli abitanti che li costruirono per ringraziare i santi, chiedere perdono o mettersi sotto la loro protezione.

Español :

4 capillas, 8 oratorios y 1 iglesia dedicada a Santa María Magdalena: un circuito a pie, en bicicleta de montaña o en moto para descubrir estos edificios y el fervor de los habitantes que los construyeron para agradecer a los santos, pedir perdón o ponerse bajo su protección.

