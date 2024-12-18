La mine de la Lappiaz Morzine Haute-Savoie
La mine de la Lappiaz 74110 Morzine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une découverte pédagogique de « l’Or gris », l’ardoise de Morzine dont l’extraction débuta dès 1732 tout au long de la falaise qui surplombe la vallée de Sous le Saix (vallée des Ardoisières). A Avoriaz, la mine de la Lappiaz fut exploitée de 1856 à 1963.
English : Lappiaz Slate Mine
The historical discovery of slate in Morzine dates as far back as 1732, found in all the cliffs overhanging the Valley de Sous le Saix (Slate Valley). In the Lappiaz mine, the slate was quarried and made use of between 1856 and 1963
Deutsch :
Eine pädagogische Entdeckung des « grauen Goldes », des Schiefers von Morzine, dessen Abbau ab 1732 entlang der Klippe über dem Tal Sous le Saix (Vallée des Ardoisières) begann. In Avoriaz wurde von 1856 bis 1963 in der Lappiaz-Mine abgebaut.
Italiano :
Una scoperta didattica dell' »oro grigio », l’ardesia di Morzine, che fu estratta per la prima volta nel 1732 lungo le falesie che dominano la valle di Sous le Saix (Vallée des Ardoisières). Ad Avoriaz, la miniera di Lappiaz è stata sfruttata dal 1856 al 1963.
Español :
Un descubrimiento educativo del « oro gris », la pizarra de Morzine, que se extrajo por primera vez en 1732 a lo largo de los acantilados que dominan el valle de Sous le Saix (Vallée des Ardoisières). En Avoriaz, la mina de Lappiaz se explotó de 1856 a 1963.
