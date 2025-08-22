Châteaux et coteaux Fontenoy Aisne

Châteaux et coteaux A pieds

Châteaux et coteaux De l’église de Fontenoy 02290 Fontenoy Aisne Hauts-de-France

Entre l’Aisne et la plateau, par des sentes en sous-bois, on gravit le coteau qui domine Fontenoy, le village aux deux châteaux. Un hors circuit permet d’atteindre le site de Confrécourt , procédant la descente abrupte jusqu’à l’Aisne. La balade longe alors la rivière, ainsi qu’une série d’étangs.

English :

Between the Aisne and the plateau, through undergrowth paths, one climbs the hillside overlooking Fontenoy, the village with two castles. An off-circuit allows you to reach the site of Confrécourt, proceeding the steep descent to the Aisne. The walk then follows the river, as well as a series of ponds.

Deutsch :

Zwischen der Aisne und der Hochebene geht es auf Pfaden durch das Unterholz den Hang hinauf, der Fontenoy, das Dorf mit den zwei Schlössern, überragt. Ein Rundweg führt zum Ort Confrécourt, von wo aus es steil hinunter zur Aisne geht. Die Wanderung führt entlang des Flusses und einer Reihe von Teichen.

Italiano :

Tra l’Aisne e l’altopiano, attraverso sentieri di sottobosco, si sale sul pendio che domina Fontenoy, il villaggio con due castelli. Un percorso fuori rotta conduce al sito di Confrécourt, con una ripida discesa verso l’Aisne. La passeggiata costeggia poi il fiume e una serie di stagni.

Español :

Entre el Aisne y la meseta, a través de senderos de maleza, se sube a la ladera que domina Fontenoy, el pueblo con los dos castillos. Un itinerario fuera de la ruta conduce al lugar de Confrécourt, con un pronunciado descenso hasta el Aisne. A continuación, el paseo discurre junto al río y una serie de estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme