Sentier du Tremblay Fontenoy Yonne

Sentier du Tremblay A pieds Facile

Sentier du Tremblay Place de l’église 89520 Fontenoy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9190.0 Tarif :

Randonnée balisée N°15. La nature et l’histoire sous vos pas. Au détour, découverte du Centre régional d’Art Contemporain du Château du Tremblay et le plateau sur lequel s’est déroulée une partie de la Bataille de Fontenoy.

+33 3 86 45 61 31

English :

Marked trail N°15. Nature and history under your feet. Take a detour to discover the Centre régional d’Art Contemporain du Château du Tremblay and the plateau where part of the Battle of Fontenoy took place.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 15. Natur und Geschichte unter Ihren Füßen. Auf dem Umweg entdecken Sie das Centre régional d’Art Contemporain im Château du Tremblay und das Plateau, auf dem ein Teil der Schlacht von Fontenoy stattgefunden hat.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°15. Natura e storia sotto i piedi. Fate una deviazione per scoprire il Centre Régional d’Art Contemporain du Château du Tremblay e l’altopiano dove si svolse parte della battaglia di Fontenoy.

Español :

Paseo señalizado nº 15. Naturaleza e historia bajo sus pies. Desvíese para descubrir el Centre Régional d’Art Contemporain du Château du Tremblay y la meseta donde tuvo lugar parte de la Batalla de Fontenoy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data