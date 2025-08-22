Sentier de la Bataille Fontenoy Yonne

Sentier de la Bataille A pieds Facile

Sentier de la Bataille Place de l’église, 89520 Fontenoy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3680.0 Tarif :

Randonnée balisée N°14. Marcher sur les pas des petits fils de Charlemagne et découvrir le champ de bataille de Fontenoy où l’empire de Charlemagne a été partagé: voici ce qui vous attend sur ce petit parcours historique.

Facile

+33 3 86 45 61 31

English :

Signposted walk N°14. Walk in the footsteps of Charlemagne’s grandsons and discover the Fontenoy battlefield where Charlemagne’s empire was divided: that’s what awaits you on this short historical trail.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 14. Wandern Sie auf den Spuren der Enkel Karls des Großen und entdecken Sie das Schlachtfeld von Fontenoy, wo das Reich Karls des Großen geteilt wurde: Das erwartet Sie auf diesem kurzen historischen Weg.

Italiano :

Sentiero segnalato N°14. Camminare sulle orme dei nipoti di Carlo Magno e scoprire il campo di battaglia di Fontenoy, dove fu diviso l’impero di Carlo Magno: ecco cosa vi aspetta in questo breve percorso storico.

Español :

Paseo señalizado n°14. Siga los pasos de los nietos de Carlomagno y descubra el campo de batalla de Fontenoy, donde se dividió el imperio de Carlomagno: esto es lo que le espera en este corto sendero histórico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data