Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors Mauroux Lot
Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors Mauroux Lot vendredi 1 mai 2026.
Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors
Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors 46700 Mauroux Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 16300.0
Une boucle sympathique à la découverte de l’architecture lotoise 3 villages, 3 châteaux et 2 églises à découvrir tout au long de cette balade
English :
A pleasant loop to discover the architecture of the Lot: 3 villages, 3 castles and 2 churches to discover along the way
Deutsch :
Ein sympathischer Rundweg zur Entdeckung der Architektur des Lotos: 3 Dörfer, 3 Schlösser und 2 Kirchen, die es auf diesem Spaziergang zu entdecken gilt
Italiano :
Un piacevole itinerario alla scoperta dell’architettura del Lot: 3 villaggi, 3 castelli e 2 chiese da scoprire lungo il percorso
Español :
Un agradable bucle para descubrir la arquitectura del Lot: 3 pueblos, 3 castillos y 2 iglesias para descubrir a lo largo del camino
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot