Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors Mauroux Lot

Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors

Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors 46700 Mauroux Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 16300.0 Tarif :

Une boucle sympathique à la découverte de l’architecture lotoise 3 villages, 3 châteaux et 2 églises à découvrir tout au long de cette balade

English :

A pleasant loop to discover the architecture of the Lot: 3 villages, 3 castles and 2 churches to discover along the way

Deutsch :

Ein sympathischer Rundweg zur Entdeckung der Architektur des Lotos: 3 Dörfer, 3 Schlösser und 2 Kirchen, die es auf diesem Spaziergang zu entdecken gilt

Italiano :

Un piacevole itinerario alla scoperta dell’architettura del Lot: 3 villaggi, 3 castelli e 2 chiese da scoprire lungo il percorso

Español :

Un agradable bucle para descubrir la arquitectura del Lot: 3 pueblos, 3 castillos y 2 iglesias para descubrir a lo largo del camino

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot