Chemin de Rocamadour et des Deux Vallées Rocamadour Lot

Chemin de Rocamadour et des Deux Vallées

Chemin de Rocamadour et des Deux Vallées 46500 Rocamadour Lot Occitanie

Ce parcours ce déroule à travers l’Ouysse et l’Alzou, deux vallées reconnues pour la beauté de leurs paysages et la qualité de leurs milieux naturels. Puis à Rocamadour, la dimension spirituelle se substitue à la nature à travers la vertigineuse descente du Chemin de Croix.

Labellisée Pays d’Art et d’Histoire, la Vallée de la Dordogne conserve en son coeur le Parc Naturel des Causses du Quercy. Elle déploie une immense fresque historique avec la célèbre cité de Rocamadour, ses Plus Beaux Villages de France, ses bastides, ses églises romanes et son habitat traditionnel.

English : Chemin de Rocamadour et des Deux Vallées

This takes you through the Ouysse and Alzou valleys, both noted for the beauty of their landscape and the quality of their natural habitats. Then in Rocamadour, the spiritual dimension takes over from Nature as you descend the steep Way of the Cross. The cave opposite the St. Sauveur chasm is home to a bat colony. Sensitive to any disturbance, these animals choose their roosts according to the peacefulness of the place. In order to preserve their peace and quiet, some caves have been fitted with metal gates to limit access for people whilst allowng the bats to fly in and out. The gate of the St. Sauveur cave is open for part of the summer.

Deutsch :

Dieser Weg führt durch die Flüsse Ouysse und Alzou, zwei Täler, die für die Schönheit ihrer Landschaften und die Qualität ihrer natürlichen Umgebung bekannt sind. In Rocamadour wird die Natur durch den schwindelerregenden Abstieg des Kreuzwegs durch die spirituelle Dimension ersetzt.

Das Dordogne-Tal trägt das Label Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte) und beherbergt in seinem Herzen den Naturpark Causses du Quercy. Es entfaltet ein riesiges historisches Fresko mit der berühmten Stadt Rocamadour, den schönsten Dörfern Frankreichs, den Bastiden, romanischen Kirchen und traditionellen Wohnhäusern.

Italiano :

L’itinerario attraversa i fiumi Ouysse e Alzou, due valli rinomate per la bellezza dei loro paesaggi e la qualità dei loro ambienti naturali. Allora per? A Rocamadour, la dimensione spirituale si sostituisce alla natura attraverso la vertiginosa discesa della Via Crucis.

La Valle della Dordogna ha ottenuto il marchio « Pays d’Art et d’Histoire » e ha come cuore il Parco Naturale delle Causses du Quercy. Ha un immenso affresco storico con la famosa città di Rocamadour, i suoi Villaggi più belli di Francia, le sue bastides, le sue chiese romaniche e il suo habitat tradizionale.

Español :

Esta ruta le lleva a través de los ríos Ouysse y Alzou, dos valles reconocidos por la belleza de sus paisajes y la calidad de sus entornos naturales. ¿Entonces? En Rocamadour, la dimensión espiritual sustituye a la naturaleza a través del vertiginoso descenso del Vía Crucis.

El valle de la Dordogne ha recibido la etiqueta de « País de Arte e Historia » y tiene en su centro el Parque Natural de Causses du Quercy. Posee un inmenso fresco histórico con la famosa ciudad de Rocamadour, sus Pueblos más Bonitos de Francia, sus bastidas, sus iglesias románicas y su hábitat tradicional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)