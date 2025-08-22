Chemin des chevreuils Courchevel Savoie

Chemin des chevreuils

Chemin des chevreuils Courchevel La Tania 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin balcon reliant les villages du Praz et de la Tania offrant une jolie vue sur les villages du versant opposé.

+33 4 79 08 00 29

English : Chemin des chevreuils

Cut out of the rock face, this footpath links the villages of Le Praz and La Tania and gives you pretty views of villages on the facing mountainside.

Deutsch : Chemin des chevreuils

Dieser Balkonweg verbindet die Dörfer Le Praz und La Tania und bietet einen schönen Blick auf die Dörfer auf der gegenüberliegenden Seite.

Italiano :

Questo sentiero balconato collega i villaggi di Le Praz e La Tania, offrendo una bella vista sui villaggi del versante opposto.

Español : Chemin des chevreuils

Este sendero de balcones une los pueblos de Le Praz y La Tania, ofreciendo preciosas vistas de los pueblos de la vertiente opuesta.

